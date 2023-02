Trucos para invertir con éxito en inmuebles

Jordi Clotet, autor de ‘Las 7 puertas para comprar tu vivienda y acertar’, señala la importancia de pasar del “modo queja” (“los pisos están caros”, “las inmobiliarias no me hacen caso”, “las hipotecas están carísimas”...) al “modo de compra inteligente” para poder hacer una buena compra. “Se trata de decidir dejar de quejarse por lo que no puedes cambiar y concentrarte en los aspectos que sí dependen de uno mismo. Simplemente con este cambio de perspectiva y estando agradecido por las circunstancias positivas, el potencial comprador da un paso enorme para conseguir el hogar de sus sueños. Decidir disfrutar del proceso en lugar de sufrirlo es la clave”, explica.