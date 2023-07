El truco casero para limpiar la campana de la cocina: rápido y sencillo

Sobre todo, en espacios como la cocina, es importante que se busquen productos especiales y trucos caseros que nos ayuden a llevar limpiezas más profundas de una forma fácil y sencilla. Este espacio puede ser un foco de bacterias y hongos, pero también pueden complicar el día a día. ¿Sientes que la campana extractora no funciona como el primer día? Desde hace un tiempo, observas que al cocinar queda mucho olor y humo en la cocina. Pero eso no significa que la campana no funcione, es señal de que necesita una limpieza profunda.