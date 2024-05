El truco del asiento en el avión: apréndetelo para tu próximo viaje

Si ya has hecho el check in y no tienes muy claro la comodidad o posición de tu asiento, el buscador de Seat Guru (cuando metas nombre de la aerolínea, número de vuelo y día de salida) te dará todo tipo de información sobre él. Además, marca en rojo los peores asientos dentro del avión teniendo en cuenta el tránsito de pasajeros, ruido o cercanía a los baños.