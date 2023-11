Trucazo para desteñidos en la ropa: este producto para el pelo salvará tus tejidos

A lo largo de la vida seguro que has tenido algún pequeño accidente con la ropa. Lavar en un programa no adecuado y que encojan algunos tejidos, que se mezclen colores en la lavadora o que por su color destiña. Este último caso es muy común, sobre todo cuando tenemos una prenda nueva con un tinte muy potente que entra en contacto con otra prenda más delicada y en un tono más suave. Y no, que suceda esto no significa estar ante una prenda perdida, podemos salvarla con este pequeño truco.