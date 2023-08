Vuelve Tom Welling... ¿recuerdas al Superman de 'Smallville'?

El actor mundialmente conocido por su papel de Clark Kent en la serie televisiva 'Smallville', regresa ahora a la pequeña pantalla con 'Porfessionals', en la que veremos mucha acción y un triángulo amoroso con Elena Anaya y Brendan Fraser. El propio Tom Welling nos lo cuenta.

¿Por qué la gente debería ver 'Professionals'?

Porque sorprende, no es lo que la gente se espera. Y se disfruta mucho viajando por el mundo con estos personajes y viendo lo que hacen y cómo lo hacen. Es una serie muy divertida, con mucho corazón. De verdad que no perderás el tiempo, lo cual es algo bueno. Creo que es una aventura divertida con mucho humor. Y estos personajes... Realmente me he enamorado de todos ellos.

¿Por qué quisiste unirte a esta serie?

Lo que realmente me atrajo fue la idea de que fuera un espectáculo internacional, con un grupo internacional de equipo y actores. Es una serie de 10 capitulos de acción, pero también tiene una brújula moral. Y eso de viajar tratando de ayudar a la gente y arreglar las cosas... sonaba divertido.

¿Qué tipo de humor tiene 'Professionals'?

¡Es fundamental en la serie! Y creo que sorprende en una serie de acción. Se trata de humor negro... que aparece cuando las personas están en situaciones realmente jodidas, y no te queda más remedio que tomártelo a la ligera. Y también muestra una familiaridad entre mi personaje, Vincent, y su equipo, y más familiaridad con los otros protagonistas. Parte del humor proviene del nivel de responsabilidad que tiene Vincent y de cómo se las arregla para proteger a sus amigos, a su equipo, y de esa línea que muestra que está cansado de ver ganar a las personas equivocadas todo el tiempo, y es lo que lucha por cambiar. Y creo que esa es una gran fuerza impulsora de su carácter.

Nunca había trabajado con un grupo tan diverso: cada actor habla inglés de un modo diferente... ¡y me cuesta mucho que no se me peguen los acentos!

¿Habías trabajado alguna vez con un grupo de gente tan diversa?

Nunca hasta ahora. Hay una gama tan amplia de actores de diferentes países, todos con diferentes acentos y todos hablan inglés un poco diferente... y me cuesta la vida que no se me peguen, de verdad, porque los escucho y empiezo a bromear o a burlarme de ellos y luego tenemos que rodar y, de repente... ¡tengo el peor acento irlandés! Es muy divertido, pero es interesante escuchar al otro actor, porque no es su primer idioma. Y me veo tratando de averiguar lo que están diciendo, pero eso funciona para los personajes.

Cuéntanos sobre Corbo, tu personaje...

Vincent Corbo es un tipo misterioso. Ni siquiera los otros actores saben mucho sobre él, así que muchos tienen curiosidad y preguntan, pero no les digo nada. Es un tipo leal, en el que puedes confiar, pero al mismo tiempo lucha con algunos demonios. Intenta llevarse bien con la gente, pero no siempre lo consigue. Y tiene una relación pasada con Grace (Elena Anaya), tiene una nueva relación con Peter (Brendan Fraser), y eso crea un buen triángulo, ya sabes... cualquier cosa puede pasar, de verdad. Porque, a pesar de ser una serie de acción, hay mucho contenido emocional, aunque no son personajes que compartan sus sentimientos con tanta facilidad. Ellos están ahí para hacer bien su trabajo, puedes confiar en ellos.

¿Cuál es la relación de tu personaje con Peter (Brandan) y Grace (Elena)?

Bueno, es difícil hablar de la relación que Vincent tiene con Grace. Lo que me gusta de la forma en que se ha escrito es... que no sabes lo que está pasando aquí. Sí, de acuerdo, hay un pasado, pero no sabes lo que es, y en el transcurso de la temporada los ves crecer, de acercarse, de una manera respetuosa. Y creo que se aman de una manera diferente. Cuando se juntaron por primera vez, no estaban en el mismo lugar. Y tal vez Vincent no estaba disponible lo suficiente, o viceversa. Y todo se enreda cuando Peter contrata al exnovio de su prometida, que soy yo. En cualquier buen programa de televisión que haya, ha de haber un triángulo amoroso. Y no es el único...

¿Cómo influyó Brendan Fraser en el carácter de Peter?