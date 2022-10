Así son los nuevos móviles que incluyen la última tecnología de cámara, se cargan en minutos y son tan bonitos que no querrás ponerles funda

Xioami ha lanzado sus nuevos móviles de alta gama. Te explicamos la razón por la que todo el mundo habla de los 200 megapíxeles del Xiaomi 12T Pro o por qué junto con el Xiaomi 12T son los mejores para retratar el día o irte de fiesta.

Clara Hernández

Un spot de la campaña de lanzamiento de los dos nuevos modelos de móviles de Xiaomi, el Xiaomi 12T Pro y el Xiaomi 12T, muestra una fantasía de futurista: los operadores de un equipo de rodaje graban una escena nocturna de una película pero, en lugar de cámaras, empuñan los recién estrenados smartphones de la firma asiática. En el siguiente anuncio, nos proponen una experiencia inmersiva de esquí frenético que uno de los dispositivos es capaz de congelar en una foto milagrosamente enfocada. Más allá, un padre recoge con su Xiaomi última generación las risas de su familia en una acampada donde se ayuda de la visión nocturna de su sistema fotográfico para capturar a una ardilla escondida en la oscuridad de los árboles (antes, ha elegido rápidamente los mejores encuadres de los retratos familiares del día gracias a las propuestas de la pantalla). Todos ellos son 'momentos mega', como ha bautizado la marca a esa capacidad de sus nuevos productos para fascinar con vídeos e instantáneas que hacen tambalear definiciones estándar con descargas de megapíxeles (el Xiaomi 12T Pro presume de una resolución de 200 MP, algo poco visto) en la era donde la imagen nos ha hecho olvidarnos de las llamadas.

Megarresolución

Así son algunos de los avances de estos terminales capaces de hacer buenas fotos con poca luz (perfectos para noches de fiesta, aventuras nocturnas e interiores donde escasee la luminosidad), que son expertos en retratar motivos en movimiento (pruébalo en tu próxima sesión deportiva) y que te asesoran sobre los mejores encuadres para que tus fotos digan mucho más.

En el caso del Xiaomi 12T Pro, hay que hablar sobre esos 200 megapíxeles que han enloquecido a las redes (esa cifra, muy superior a la media, que dispara la definición es muy conveniente si te gusta imprimir fotos). Hay más: vídeo de 8K, algo que notarás (y mucho) cuando uses zoom digital. Y sonido estéreo y nítido. Por su parte, el Xiaomi 12T incorpora un conjunto de cámaras triple. En el modo 'retrato', nunca falla.

Carga ultrarrápida

¿Eres de las que aún deja cargando el móvil toda la noche? Eso es historia cuando teléfonos como estos ya incorporan megabaterías (5.000Ah) y se cargan al 100% en solo 19 minutos (en ese tiempo, tendrás el móvil funcional durante 13,5 horas usando la pantalla).

Diseño fluido

Pero, por supuesto, también hay que hablar de diseño, que es ligero y deslizante, elegante y minimalista, con la parte trasera ligeramente curvada y mate (¿sabías que los móviles con brillos se ensucian más, entre otras cosas?). Cuenta con reducción de huellas dactilares y tanto en los anuncios como en la palma de la mano parece flotar. La pantalla, por cierto, es sin marcos.

Ambos modelos están disponibles en tres colores: negro, plata y azul.

Alta gama a precio moderado

El último argumento que confirma que será uno de los móviles estrella en las compras de Navidad es su precio moderado, moderado, siempre teniendo en cuenta que hablamos de dos teléfonos de alta gama potentes (Xiaomi se declara defensora de los precios "honestos"). Así, puedes encontrar el Xiaomi 12T Pro con distintas variantes de almacenamiento (8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB y 12 GB + 256 GB) a partir de 749 euros.

El Xiaomi 12T, que se puede adquirir en dos variantes (8 GB + 128 GB y 8 GB+256 GB), está disponible a partir de 599 euros.

Mira las características técnicas de los dos terminales al detalle:

XIAOMI 12T PRO

Dimensiones: 163,1 x 75,9 x 8,6 milímetros

Peso: 205 gramos

Pantalla: AMOLED de 6,67 pulgadas / Resolución 2.712 x 1.220 píxeles

Procesador: Snapdragon 8 + Gen 1

Cámara trasera: Principal de 200 megapíxeles / Cámara gran angular: 8 megapíxeles / Cámara macro: 2 megapíxeles / Cámara gran angular de 200 MP / Estabilización óptica de la imagen / Ráfaga con temporizador ultrarrápida / Filtros fotográficos / Modo nocturno / Modo larga exposición con seis efectos / Modo RAW / Reconocimiento facial, etc. Entre sus funciones destaca el enfoque de seguimiento del movimiento, visión nocturna, zoom mágico, congelación del tiempo, time-lapse nocturno, fotograma de vídeo congelado, vídeo HDR, edición de vídeo, etc.

Cámara frontal: Cámara selfi en pantalla de 20 megapíxeles. Entre sus funciones, destacan la ráfaga con temporizador, modo belleza por IA, modo retrato, selfis panorámicos, etc.

Software: Android 2 / MIUI 13

Batería y carga: 5.000 mAh / Carga rápida con cable de 120 W

Conectividad y sonido: Dual SIM / NFC / 5G (NSA + SA), WiFI 6 / Bluetooth 5,2 / GPS / USB tipo C

Seguridad: Sensor de huellas dactilares en pantalla y desbloqueo facial por IA.

XIAOMI 12T

Dimensiones: 163,1 x 75,9 x 8,6 milímetros

Peso: 205 gramos

Pantalla: AMOLED de 6,67 pulgadas / Resolución 2.712 x 1.220 píxeles

Procesador: Snapdragon 8 + Gen 1

Cámara trasera: Cámara triple de 200 MP + Cámara ultra gran angular de 8 MP + Cámara macro de 2 MP / Cámara gran angular de 200 MP / Entre sus funciones destaca el enfoque de seguimiento de movimiento, ráfaga ultrarrápida, modo de larga exposición con seis efectos, clones de foto, filtros fotográficos, modo nocturno (gran angular), modo RAW, reconocimiento facial, edición de vídeo, etc.

Cámara frontal: Cámara selfi en pantalla de 20 megapíxeles. Entre sus funciones, destacan la ráfaga con temporizador, modo belleza por IA, modo retrato, selfis panorámicos, etc.

Software: Android 2 / MIUI 13

Batería y carga: 5.000 mAh / Carga rápida con cable de 120 W

Conectividad y sonido: Dual SIM / NFC / 5G (NSA + SA), WiFI 6 / Bluetooth 5,2 / GPS / USB tipo C

Seguridad: Sensor de huellas dactilares en pantalla y desbloqueo facial por IA.

... Y una tablet con baja fatiga visual

Junto con sus dos nuevos dispositivos, Xiaomi presentó en su ceremonia de lanzamiento, este mes de octubre en Munich, su nueva tableta Redmi Pad, un dispositivo ideado "para la diversión", explica la marca, y una buena herramienta para disfrutar de maratones de juegos, de películas o sacar fotos durante horas que tratar de crear una experiencia audiovisual inmersiva con los altavoces cuádruples equipados con tecnología Dolby Atmos. Por cierto, es la primera de su categoría en recibir la certificación SGS de baja fatiga visual.

Con una batería de larga duración de 8.000 mAh, está disponible a partir de 299,99 euros. Otro de los 'hits' de la firma son los auriculares Redmi Buds 4 y Redmi Buds 4 Prom, perfectos para quienes llevan un modo de vida itinerante porque su batería dura muchas horas y con solo 5 minutos de carga son capaces de reproducir hasta una hora de música. Su precio es a partir de 59,99 euros (los Redmi Buds 4) y 99,99 euros (los Redmi Buds 4 Pro).

Coincidiendo con el lanzamiento de estos modelos, la firma china también presento algunos dispositivos electrónicos para el hogar (y algunos, con novedades importantes). Apunta, porque vas a quererlos todos.