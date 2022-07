Kylie Jenner y Kim Kardashian vs. Instagram: claves para entender la batalla contra los Reels

La plataforma va camino de convertirse en un nuevo TikTok y es algo que no convence a las 'celebs'

Noelia Murillo

Plataformas como Instagram no serían las mismas si entre sus usuarias no figurasen 'celebs' como Kim Kardashian o Kylie Jenner. Ambas son capaces de concentrar millones de seguidores que rápidamente le dan a 'me gusta' a sus publicaciones e interactúan en ellas, ya sea comentando fotografías y vídeos o compartiéndolos con otro seguidores. Tanto en Instagram como en el resto de redes sociales, este tipo de acciones se monetizan y hacen que este servicio de Meta se mantenga a nivel económico entre los más usados a nivel mundial.

De hecho, hace apenas unos meses se daba a conocer la noticia de que Kylie Jenner era la mujer con más seguidores del mundo en dicha red social, puesto que la empresaria había vuelto a batir récords al alcanzar los 300 millones de 'followers', superando así a su hermana Kim, que hasta entonces ostentaba este puesto. Esto indicaría que tanto una como la otra tienen un poder de influencia absoluto en este servicio y que su opinión también puede condicionar algunas de las modificaciones del servicio que actualmente se plantea Meta.

Y es que la propietaria de Instagram ha llevado a cabo una serie de cambios en los últimos meses, cuando se ha producido un acercamiento con otra de las plataformas estrella de la actualidad y su principal competidora, TikTok. Entre algunas de las modificaciones que ha llevado a cabo Instagram en este tiempo destacan los relacionados con el 'feed' de los usuarios, ya que la plataforma está priorizando los vídeos cortos o Reels en lugar de las clásicas publicaciones de imágenes o vídeos.

El hecho de que la plataforma busque ponerse al nivel de la perteneciente a la compañía china ByteDance no ha gustado en absoluto a Kim y a Kylie, que se han demostrado en desacuerdo con esta nueva experiencia de usuario y lo han compartido a través de sus propios perfiles, donde han arremetido contra Instagram. "Haz Instagram Instagram de nuevo", se ha podido leer en una de las Historias de Kylie Jenner, quien también ha recordado la estrategia que está llevando a cabo la aplicación para parecerse a TikTok. "Deja de intentar ser TikTok, solo quiero ver las fotos bonitas de mis amigos", ha puntualizado la empresaria.

La repercusión ha sido tal que el jefe de Instagram, Adam Mosseri, ha querido aclarar esta situación desde su cuenta personal de la red social, donde habitualmente explica cuáles son los cambios que está llevando a cabo la plataforma. En un vídeo de apenas tres minutos, el directivo ha subrayado que estos cambios, en fase de pruebas, están afectando principalmente a la forma de ver contenido y no al contenido en sí. De ese modo, este servicio seguirá caracterizándose por sus publicaciones, solo que ahora ocuparán toda la pantalla para fomentar la inmersión de los usuarios en la experiencia de uso.

Desconocemos hasta qué punto pueden influir ambas 'celebs' en los planes a largo plazo de la compañía, pero sí está claro que esta no sería la primera vez que una , Snapchat perdió empresa de stas características se ve afectada por las preferencias de una de ellas. En 2018, Snapchat perdió 1.300 millones de dólares después de que sus acciones cayeran más de un 6% debido a un tuit que publicó la modelo, en el que aseguraba que había dejado de utilizar la 'app' porque no le convencía el rediseño de su interfaz.