Jennifer López o Kate Winslet son algunas de las mujeres exitosas que sufren este síndrome que tú también podrías tener

Incluso algunas de las mujeres más exitosas del panorama internacional se ven afectadas por esto. Jamás nos imaginaríamos que una persona que ha llegado a vender 70 millones de discos y que se ha coronado como una de las mayores reinas del pop latino puede llegar a sentir que no es buena en lo que hace. Al caso de Jennifer López se le suma otros personajes destacados como la actriz Kate Winslet que confiesa que "a veces me despierto en la mañana antes de ir a un rodaje, y creo que no puedo hacer esto, que soy un fraude” o la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, que comenta que " me despierto con la sensación de ser un fraude, no estoy segura de que deba estar donde estoy”.