Sin embargo, el experto sí recomienda a los hombres que se casen porque ellos son más felices de esa manera.

Clara Hernández | Woman.es

El rol de la mujer en la sociedad y sus concepciones están dando giros de 280 grados. Hace ya tres años la periodista Rebecca Traister publicaba el libro 'All the single ladies', haciendo tambalear las listas de 'best sellers' de Estados Unidos y señalando a las chicas solteras y satisfechas con su estado civil como el motor de la próxima revolución social. Precisamente, la autora había comenzado a escribir el libro en un momento en el que, por primera vez en la historia de ese país, el porcentaje de mujeres solteras (53%) había superado al de casadas.

Ahora, algunos expertos no solo constatan el crecimiento de este fenómeno y el poder que tiene para cambiar la historia y la sociedad, sino que van aún más lejos y proclaman que las 'singles' sin hijos son más felices que las casadas. Así lo afirma, por ejemplo, el científico del comportamiento Paul Dolan, docente de la Universidad de Economía de Londres, cuyas declaraciones recoge 'The Guardian'. Este asegura que hay evidencias de que los criterios con los que tradicionalmente se medía el éxito han dejado de ser eficaces, particularmente los que se refieren al matrimonio y la crianza de hijos en el caso de las mujeres.

Según este doctor, que justifica sus conclusiones con un "estudio continuado sobre la misma muestra de personas, a lo largo del tiempo", los resultados no son iguales, sin embargo, para el hombre y la mujer, y mientras sostiene que la felicidad en las mujeres suele acompañar más a las solteras, también recomienda a ellos casarse por las mismas razones.

"Si eres un hombre, seguramente deberías casarte; si eres una mujer, no te molestes", es su inesperado consejo.

Según Paul Dolan, esto es así porque tener pareja calma al hombre y le inspira tranquilidad. "Los hombres tomáis menos riesgos, ganáis más en el trabajo y vivís un poco más si estáis casados. Las mujeres, en cambio, viven menos tiempo si tienen pareja", sostiene.

"El subgrupo poblacional más sano y feliz es el de las mujeres que nunca se han casado y no han tenido hijos", insiste este estudioso que ha publicado el libro 'Diseña tu felicidad', el cual compara los niveles de placer y miseria de solteros, casados, divorciados, separados y viudos, y que indica que tener descendencia o esposo eran considerados símbolos de éxito en el pasado, pero ahora deberían dejar de serlo.

Actualmente, distintas investigaciones indican que la soltería es una de las primeras opciones en Europa. Según un estudio reciente del Instituto de Valoraciones, la opción del hogar unipersonal sigue en aumento y un 33,9% de los europeos viven solos.

Sin embargo, los datos cambian un poco cuando se trata de España, donde aún el tamaño medio de los hogares es de 2,50 personas, según datos del INE, y predomina el hogar formado por una pareja con hijos (34%), de los cuales la mayor parte tienen un hijo (15,9%) o dos (15%). Los hogares unipersonales son la segunda tipología de hogar más común, ocupando un 25,5% del total.

En cuanto a las parejas sin hijos, constituyen un 21,1%, y los hogares monoparentales, un 10,1%.