¡Feliz Día del Soltero! Estar soltera tiene muchos más beneficios de los que crees, amiga, así que ¡disfrútalo!

C. Ávila

¿Te sientes desplazada por no tener pareja? ¡No lo permitas! Dale la vuelta a la tortilla y siéntete envidiada. Estar soltera tiene muchas ventajas, algo que debemos recordar el 11 de noviembre, Día del Soltero, y ¡cada día del año! La primera de ellas es que tú podrás volver a experimentar en cualquier momento esas mariposas en el estómago de los primeros días de un nuevo romance, esos que se esfuman tan rápido y que los emparejados echan tanto de menos... Pero hay más:

1. Las personas solteras están más delgadas

Está demostrado: tener novio engorda. ¿La razón? Las relaciones duraderas fomentan el sedentarismo y van aniquilando, poco a poco, la preocupación por atraer al otro. Un estudio de la Universidad de Dallas, publicado en la revista Health Psychology concluyó que las mujeres ganan entre 4 y 7 kilos en los primeros cinco años de felicidad conyugal.

2. Tienen menos estrés

Otra Universidad, la de Wisconsin, se ha ocupado de monitorizar el estado emocional de solteros y casados durante 11 años para terminar demostrando que estar casado es un factor de riesgo que nos hace más proclives al estrés y la depresión... ¿Será la visión de la tapa del váter continuamente levantada lo que nos pone de los nervios? No. Al parecer son las decepciones continuas que nos provocan los cónyuges lo que explica esta predisposición

3. Están más sanas (y felices)

Es consecuencia obvia de los dos puntos anteriores. Los solteros hacen más ejercicio y cuidan más su alimentación, lo que deriva en un menor riesgo de enfermedades como hipertensión, diabetes, colesterol y todos esos trastornos asociados que ponen en peligro tu salud cardiovascular. "El subgrupo poblacional más sano y feliz es el de las mujeres que nunca se han casado y no han tenido hijos", asegura el científico del comportamiento Paul Dolan, docente de la Universidad de Economía de Londres y autor del libro 'Diseña tu felicidad'.

4. Se divierten más

Muchos tratan de negarlo y dicen que siguen siendo los mismos de antes, pero lo cierto es que las parejas estables tienden a apoltronarse y a ir distanciándose de los amigos. Sin embargo, un soltero rara vez le dice no a un buen plan, tiene mayor capacidad de mantener a sus amigos en el tiempo y de aumentar su lista de amigos virtuales.

5. Disfrutan más del sexo

O, al menos, son más generosos con sus 'partenaires'. Según una investigación realizada por la web de contactos Match.com, el 97% de quienes reconocieron no tener pareja estable aseguraron que prefieren satisfacer primero a su compañero de cama durante la relación sexual que imponer su propio placer.

6. Duermen mejor

Adiós al mito de la cucharita. Muchas casadas lo negarán y dirán que adoran dormir acurrucaditas a su chico, pero un estudio realizado por la organización The Better Sleep Council se ha dejado de cuentos de hadas y ha demostrado la verdad: que para una buena noche a pierna suelta, no hay nada como una cama para ti solita. El 63% de las personas mantienen una relación estable tiende a dormir lo más lejos posible de su compañero por la incapacidad de conciliar el sueño debido a los movimientos del otro, a sus ruidos, ronquidos, temperatura…