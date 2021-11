'You' es nuestro placer culpable preferido: falsamente romántica, escalofriante y adictiva. Tras zamparnos como si nada la tercera temporada, nos sentimos como si conociéramos a Joe (Penn Badgley), Love (Victoria Pedretti) y su pandilla de amigos/víctimas de toda la vida... Y a lo mejor es así: estas son las series y películas donde los vimos por primera vez.

Rosa Gil

Si has visto ya la tercera temporada de ‘You’ y estás a la espera de la cuarta (paciencia, están en ello), a estas alturas te habrás dado cuenta de que se ha convertido en la ‘Juego de tronos’ de las series (no)románticas: cógele cariño a un personaje y lo verás morir en menos de tres episodios; cógele tirria y en el mismo lapso de tiempo te habrá contado su terrible infancia y estarás sujetándole el mechero cuando se disponga a quemarlo todo. Oh, y muy importante: si no has visto el cadáver, no está muerto. En tres temporadas, Joe Goldberg (Penn Badgley) se las ha apañado para matar más o menos a una docena de personajes, para adoptar al menos tres identidades falsas, para alquilar, vía idealista punto murder apartamentos que incluyen celdas insonorizadas... y, a estas alturas de la película, para que dejemos de creer que es un espíritu romántico (¿alguna vez lo creímos, de hecho? Sí, nosotras también estábamos convencidas de que Love (Victoria Pedretti) era el tornillo suelto que le faltaba y que encajarían como un engranaje, pero (ojo, spoilers), tras una temporada de celos y obsesiones salidos de madre, giros de guion inesperados y lecciones prácticas de todas las red flags posibles en el ámbito del amor, Joe se encuentra de nuevo compuesto y sin novia y dispuesto a buscar vientos más favorables a nuestro lado del Atlántico. Antes de que recale, en la cuarta temporada, por los bulevares parisinos, aprovechamos para repasar a los personajes más memorables de la tercera temporada de ‘You’ y aclararte dónde puedes haberlos visto antes.

El primero de nuestra lista, naturalmente, es Joe, ese Dexter sin brújula moral que asesina allá donde le lleve la pasión de su corazón, ese personaje al que nos encanta odiar, ese intrigante roto por excelencia siempre dispuesto a invertirlo todo en su próxima pasión (no)romántica. Penn Badgley, el actor que lo encarna, es también un viejo conocido para las fans de ‘Gossip Girl’; y aunque entre Joe y Dan, su personaje en aquella icónica serie, hay un mundo, el hecho de que se revelara en la finale como la misteriosa reina cotilla le dio a Penn la pátina de tipo inquietante que necesitaba para ‘You’. Pobre Penn, él que canta como los ángeles (es solista del grupo Mothxr), que acaba de ser padre, que ha apoyado los derechos LGBT y el movimiento Black lives matter, que se ha convertido a la fe bahaí aunque ninguno sepamos lo que eso significa…

Victoria Pedretti, Love en la serie, no necesitaba puntos de chica inquietante. Si la viste en ‘La maldición de Hill House’ y en ‘La maldición de Bly Manor’ sabes a qué nos referimos. Sí, Pedretti tiene más de scream queen que de alma oscura en ambas (también en su próxima película, ‘Lucky’, en la que encarna a la escritora Alice Sebold), pero fue precisamente esa expresión candorosa lo que le permitió sorprendernos en la segunda temporada con su talento para el asesinato y su propia infancia podrida (ya nos imaginamos esas competiciones para ver quién lo ha pasado peor: ¿Tu padre abusaba de ti? Chupito ¿Tu madre te abandonó? Chupito. ¿Tu hermano está ingresado en un psiquiátrico? Chupito). Hay que tener un pasado para casarse y tener hijos con un asesino en serie, amigas, y mucho más para emular su método de despachar a cualquier persona que suponga un obstáculo para el feliz devenir de su vida sentimental. Di que sí, Love. Amor es no tener que decir nunca lo siento, y ayudar a tu churri a deshacerse de los cadáveres que vayan surgiendo por el camino.

Porque una vida feliz, con pequeñas pausas para limpiar la sangre, sería posible para Joe y Love si no fuera por toda esa gente que se empeña en llamar a su puerta en todos los sentidos metafóricos que quieras darle a la frase. En esta categoría echamos de menos a Candace (Ambyr Childers), la única mujer que pudo lucir, si bien brevemente, la camiseta ‘Yo sobreviví a Joe Goldberg’. Pero no nos pongamos tristes: perdimos a una víctima pero ganamos a dos: Natalie (Michaela McManus), que ha durado tres telediarios en la serie pero que ha dejado una sombra muy alargada, y que tal vez te suene de títulos como ‘One tree hill’, ‘Crónicas vampíricas’ o ‘The orville’; y la librera y madre coraje Marienne, el otro interés amoroso de Joe durante esta temporada, siempre con permiso (o no) de Love. La actriz que la encarna, Tati Gabrielle, te sonará de series como ‘Sabrina o ‘Los 100’.

Pero seguro que la que te ha dado más dolores de cabeza es la madre de Love, Dottie, que tras dejarnos muy claro de quién ha heredado su hija su encantador talento para la inestabilidad mental, desaparece por la puerta grande como todos los que cabrean a nuestra pareja protagonista. Ah, y claro que la has visto antes. La actriz que la encarna, Saffron Burrows, es una habitual de la pequeña pantalla y ha formado parte del reparto de series tan populares como ‘Mozart in the jungle’, ‘Agentes de SHIELD’, ‘Ley y orden’ o ‘Boston legal’.

Y que no se diga que no prestamos atención a los secundarios masculinos. Cary (Travis van Winkle), el marido de la ‘momfluencer’ Sherry (‘Search party’), es un tipo con una extraña cualidad MatthewMcConaugheyesca que le ha granjeado bastantes fans en esta temporada. Le auguramos un gran futuro. De su pasado, de momento, solo podemos destacar su personaje en la serie ‘The last ship’. Algo similar nos pasa con el guapísimo Dante (Ben Mehl), que solo tiene en su haber un par de episódicos y películas que pasaron sin pena ni gloria. Otro personaje de esta temporada de 'You', Matthew, tiene en cambio bastante más currículo que sacar en la conversación, sobre todo para quienes, en su tierna juventud, se enamoraron perdidamente del actor que lo interpreta, Scott Speedman, en la serie 'Felicity'.