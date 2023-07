Vuelve la segunda parte de 'El verano en el que me enamoré'

Me encanta Laurel, creo que es un personaje genial y a veces me recuerda a mi madre, así que creo que elegiría a Laurel.

Creo firmemente que Belly debe elegir lo que su corazón le diga, así que no sé si podría tomar una decisión porque lo veo todo desde su punto de vista... Yo diría que no soy tan arriesgada como Belly, así que tiendo, no sé, a ir sobre seguro, pero cuando se trata de amor tienes que ir a por lo que te dicte el corazón.

Creo que cuando era más joven no estaba tan segura, practicaba muchos deportes, era más tímida y me centraba más en los estudios, así que cuando llegué al instituto empecé a actuar en los musicales del colegio y fue entonces cuando me di cuenta de que era algo que realmente me gustaba y que quería seguir haciendo. Y luego creo que me lo tomé muy en serio en secundaria, y fue entonces cuando supe que era lo que quería hacer.