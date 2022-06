La entrenadora española, Andrea Fuentes, no dudó en lanzarse a la piscina para rescatar a la nadadora estadounidense.

María Cahué

La nadadora estadounidense Anita Álvarez protagonizó el gran susto de la jornada en los Mundiales de Natación de Budapest tras desvanecerse mientras realizaba su rutina en la final de solo libre de natación artística (antes, natación sincronizada). Un percance, que por suerte solamente quedó en su susto gracias a la rápida intervención de su entrenadora, la española Andrea Fuentes, quien no dudó en lanzarse a la piscina para rescatar a su pupila al ver que se hundía en el agua.

La nadadora fue reanimada tras abandonar la piscina en camilla y se encuentra fuera de peligro, aunque como informó el equipo estadounidense será sometida a distintas pruebas en los próximos días para desvelar las causas del desvanecimiento, que no ha sido el primero.

"En otra ocasión también tuve que socorrerla, pero no fue tan grave. Hoy ha estado dos minutos sin respirar", dijo Fuentes. "Cuando una nadadora acaba lo primero que hace es respirar, ella se hundía y nadie reaccionaba, así que me he tirado yo", explicó Andrea Fuentes.