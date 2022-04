Ser madre es uno de los momentos más trascendentales en la vida de la mujer. Pero, ¿qué ocurre durante el embarazo? Conocer los posibles cambios, tener la información suficiente y contar con apoyo profesional son cosas que ayudan a disfrutar de un estado tradicionalmente asociado a la felicidad.

Woman.es para Quirónsalud

En este nuevo capítulo de “Entre Nosotras” hablamos en profundidad de los mitos y tabús que aún rodean todo lo relacionado con el embarazo con el doctor Néstor Herráiz, ginecólogo de la Unidad de la Mujer de Quirónsalud Zaragoza.



En ocasiones, durante todo este proceso, surgen inseguridades y altibajos físicos, hormonales y emocionales. Estas circunstancias pueden motivar que estos días sean complejos y se vivan de forma no tan positiva. No obstante, el embarazo es dinámico y es posible disfrutarlo como una etapa feliz. “Además -apunta el especialista-, es aconsejable no ir con miedo, sino con respeto. Es verdad que hay pacientes con factores de riesgo que no lo tienen tan fácil y ahí juega un papel fundamental la confianza que nosotros -como profesionales- transmitimos a la mujer, por su seguridad y la de su bebé”.



Asimismo, aclara que “ante esta situación, nuestra labor como médicos, aparte de la asistencia al embarazo y el parto, es acompañar a la paciente”. “Además -añade-, todos los profesionales sanitarios que cuidan del embarazo -incluidas matronas, pediatras, auxiliares y fisioterapeutas, entre otros- debemos dar mensajes veraces, de contenido científico, dejando atrás esos falsos mitos tradicionales”.



Con respecto a los cuidados, el doctor Herráiz apunta que “es fundamental que las futuras madres lleven una correcta nutrición y eviten hábitos tóxicos como el tabaco y alcohol. También es recomendable la práctica de ejercicio físico durante esta etapa y favorecer el fortalecimiento del suelo pélvico y el cuidado de la salud mental”.



En cuanto al papel que actualmente tienen los padres, el rol tradicional ha cambiado. “Los papás quieren participar del embarazo. Por este motivo, es esencial que los ginecólogos y los profesionales sanitarios los tengamos en cuenta tanto en el aspecto técnico como en el emocional”, afirma el especialista.



“Entre Nosotras”, conversaciones de tú a tú sobre la salud de la mujer



En el proyecto “Entre Nosotras”, diversos especialistas médicos de la Unidad de la Mujer de Quirónsalud Zaragoza conversan de una forma cercana y en profundidad con la periodista Blanca Escorihuela sobre aspectos que afectan específicamente a la salud femenina.