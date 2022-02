La influencer pasó por el quirófano hace más de dos semanas y ha querido contar a sus seguidores qué le llevó a tomar esta decisión y cómo está siendo la recuperación.

Julia García

María Pombo se ha sometido a una operación de reducción de pecho de la que ya compartió sus primeras impresiones tan solo unas horas después de salir del quirófano pero ha sido ahora, 21 días después de la intervención, cuando ha querido responder a todas las preguntas de sus seguidores al respecto. "Perdón por haceros esperar, pero he querido hacerlo con calma, vivir la experiencia de una operación tan potente como la reducción de pecho y hablándolo desde la sinceridad y después de haberlo vivido", ha empezado diciendo la influencer sobre este proceso del que está en pleno proceso de recuperación ya que es aproximadamente un mes lo necesario para ver los resultados finales.

Durante la charla mantenida vía stories de Instagram, la joven ha explicado que además de reducirse ha decidido ponerse unos pequeños implantes "por prevención y evitar que se me caiga o vacíe en un futuro" y que, pese a que pudiera parecer que no tenía tanto pecho como cuenta porque "siempre lo he disimulado muy bien", era algo con lo que siempre se había sentido incómoda no solo a la hora de encontrar ropa, sino también a la hora de hacer vida normal porque "en verano el dolor de cuello y cabeza al final del día era insoportable", ha manifestado.

La fundadora de firmas como Tipi y Name the brand ya dio sus razones para ponerse en manos de profesionales de la cirugía estética en las redes recientemente: "Tener mucho pecho a veces es muy bonito, y a mí de hecho me encanta; llevo teniendo pecho desde los 13 años y es una cualidad mía que me gusta, lo que pasa es que ha llegado a un punto en que se ha sobrepasado".

"Tenía clarísimo que tarde o temprano iba a pasar. Me he decidido ahora porque desde que me quedé embarazada, el tamaño se fue de madre… Después, al volver a su tamaño original, se me quedaron muy vacías en la parte superior, cosa que estéticamente no me gustaba nada y eran todavía más difíciles de controlar", ha dicho sobre el por qué de esta decisión que llevaba tiempo meditando y que, aunque asegura hubiera sido perfecto si hubiera esperado a tener más hijos para dar el paso –es madre de un niño de un año llamado Martín–, "haciendo cálculos, si quiero tener 3 hijos como mínimo 5/6 años de incomodidad y prefería pasar a mejor vida desde ya", ha explicado.

Feliz con el cambio

Sobre si está contenta con el resultado, asegura que "no os puedo explicar la emoción" y eso que aún no están en su estado normal porque tienen que amoldarse al cuerpo. "Estoy completamente feliz con el cambio", ha dicho al tiempo que mostraba una imagen suya probándose un vestido con el que nunca se hubiera atrevido antes de lucir su nueva figura. "Jamás había podido ponerme un escote como ese", ha revelado María sobre lo mucho que le costaba encontrar looks para eventos o bikinis por el tamaño de su pecho.

Cuenta la influencer que aunque la cicatriz es muy grande ahora terminará siendo casi inexistente en algunas zonas si lleva bien sus cuidados y que la recuperación no ha sido dolorosa en su caso aunque sí se ha sentido incómoda en algunas ocasiones. "Un pinchazo de repente, no poder hacer vida normal aunque te encuentres bien, dormir boca arriba sin hacer ningún movimiento raro… No poder ducharte con normalidad, no hacer gestos que harías con normalidad en el día a día y así un largo etcétera", ha manifestado.