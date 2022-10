La incertidumbre que acompaña a las pacientes de cáncer de mama

El cáncer de mama es el que mayor incidencia tiene entre las mujeres. Según datos de la Red Española de Registros de Cáncer, en 2021, hubo 33.375 nuevos casos.

Se estima que, en 2022, la cifra aumentará a 34.750 diagnósticos, según el informe Las Cifras del Cáncer, publicado por SEOM. El 93% será encontrado en estadio temprano, pero 1 de cada 3 mujeres tendrá una recaída a lo largo de su vida. Estamos acostumbrados a escuchar hablar de cáncer, pero esta enfermedad tiene nombre y apellidos y según el subtipo, puede ser más o menos agresivo y tener más o menos probabilidades de recaídas.

Lo que nunca quieres escuchar

Paula González se notó un bulto en el pecho derecho a los 28 años. Estaba tirada en la cama con el móvil durante sus vacaciones y lo notó, un bulto que juraría que no estaba el día anterior. Una vez realizadas todas las pruebas pertinentes, llegó la parte más dura: asumir el diagnóstico.

Como todos, Paula González tenía ideas preconcebidas acerca del cáncer de mama. “La quimioterapia me debilitó y cambió mi imagen. Una de las partes más complicadas es asumir el cambio físico. Pero la quimioterapia no me condicionó, me permitió seguir haciendo vida más allá de las consultas”. Y es que la joven reconoce que, uno de los mejores consejos, lo recibió de una enfermera el primer día de tratamiento mientras le explicaba los posibles efectos adversos: ‘No hay enfermedades, hay enfermos’. No todo lo que te dan sobre el papel te tiene que pasar a ti. En este sentido, añade: “El impacto más grande es aprender a gestionar el tiempo de otra manera, al final tu vida la empiezan a marcar los tratamientos y las consultas”, explica la joven.

Recaída en cáncer de mama

Cada año se realizan unos 35.000 nuevos diagnósticos de cáncer de mama en España, de los cuales aproximadamente el 93-94% se encuentra en estadios iniciales, es decir, un tumor localizado o regional, de forma que el tumor no se ha extendido fuera de la mama o de los ganglios linfáticos de la axila. Solo un 6-7% son metastásicos.

1 de cada 3 personas diagnosticadas en estadio inicial, una vez curadas, sufrirán una recurrencia a lo largo de su vida. Ciertas características clínicas y/o patológicas se asocian a una mayor tasa de recurrencias y un peor pronóstico, por lo que el reto del sistema sanitario es identificar quiénes son estas personas con más riesgo de recaída.

Tipos de cáncer de mama

Josefina Cruz, oncóloga del Hospital Universitario de Canarias explica que “a las pacientes las estadiamos según el tamaño del tumor, si hay ganglios afectados, cómo es el tumor molecularmente o si expresa receptores”. Desde el año 2002, tras la lectura del genoma humano, se observó que no todas las células de cáncer de mama que procedían de la misma zona de la glándula expresaban su genoma de la misma forma. Esto ayudó a diferenciar tres grupos de cáncer de mama.

El grupo más común de cáncer de mama es el que expresa solo receptores hormonales (Estrógenos y Progesterona), representa entre un 60 y 70% de todos los diagnosticados al año. “Hay un porcentaje alto de bajo riesgo porque suelen ser tumores pequeños, que no afectan a la axila y con un comportamiento benévolo”, expone la doctora. El pronóstico del cáncer depende de la cantidad de los receptores hormonales (RH) y de la presencia o no de HER-2.

El segundo tipo es el que expresa una familia de proteínas en la superficie celular denominada HER-2. La proteína HER-2 confiere a las células tumorales una capacidad mayor de dividirse, por lo tanto, aumenta las opciones de extenderse. En estos casos el tumor es más agresivo y tiene índices de proliferación más altos. “En este grupo puede haber hasta los primeros 5 años entre un 20 y un 30% de posibilidades de recaídas”, argumenta la doctora.

Por último, hay un tercer grupo: el cáncer de mama triple negativo. Se trata del subtipo más invasivo, que crece y se propaga más rápido y que afecta sobre todo a mujeres más jóvenes. La doctora Cruz argumenta que “suele progresar rápido a los dos primeros años”.

Ser conscientes de la realidad

El cáncer de mama en estadios iniciales y con un alto riesgo de recaída es un tumor potencialmente operable o extirpable, pero con características que indican que puede reaparecer probablemente en poco tiempo (aproximadamente el 50% de las recidivas ocurren en los primeros 2-3 años y el otro 50% en los siguientes 8-7 años tras la operación, llegando incluso a una mayor probabilidad de morir por ese cáncer a los 10 años). Paula González recuerda que “hay que conocer los números y ser conscientes, es una dura realidad que hay que asumir como paciente. Pero no permito que domine el futuro porque vivir angustiada es una de las peores sensaciones que una puede tener”.

Según la información aportada por la doctora, “el mayor porcentaje de pacientes con cáncer de mama suele estar entre los 50 y los 60 años, aunque cada vez aumenta un poco más la incidencia en el grupo de entre 40 y 50 años”. Para reducir las probabilidades de recaídas en la enfermedad, es fundamental un diagnóstico precoz. Mientras más pequeño sea detectado el tumor y con poca afectación axilar, ya sea del tipo que sea, aumentan las posibilidades de que desaparezca y de tener menos probabilidad de una futura recaída.

Una vez superado el cáncer de mama, en los primeros 5 años se hace un seguimiento cada 4 o 5 meses. A partir del quinto, una revisión anual. “Las revisiones suelen hacerse durante 10 años, a pesar de ello, hay cánceres de mama que aparecen a los 15 o 20 años. No es lo común pero no te puedes quedar del todo tranquilo”, concluye la doctora.

Adherencia al tratamiento

En ocasiones, los oncólogos se encuentran con problemas de adherencia, ya que los pacientes toman desde sus casas los tratamientos a largo plazo y a veces se encuentran toxicidades. “Cuando el tratamiento se incorpora a su vida normal, se olvidan de la importancia de la medicación, que es igual de importante que otro tratamiento”, recuerda la doctora.

Por eso, la doctora Cruz recuerda en su consulta desde el primer minuto la necesidad de continuar con el tratamiento y que, en caso, de no poder tolerar los síntomas, avisen para buscar alternativas. Los pacientes deben entender la gravedad de la enfermedad y conocer la importancia de seguir el tratamiento para la reducción del riesgo de reaparición del tumor a distancia o localmente. De hecho, se ha comprobado que el cumplir con el tratamiento completo reduce estas posibilidades de recaída.

Estilo de vida saludable

“Sabemos que hasta un tercio de los cánceres que se diagnostican en el mundo, incluido el cáncer de mama, se evitaría con unos hábitos de vida saludable”, expone la oncóloga. Sin duda, la doctora hace hincapié en que el ejercicio es fundamental. “El ejercicio físico se asocia a un efecto antitumoral. Ayuda de forma importante a mejorar nuestra capacidad física, no solo contra el cáncer, también contra enfermedades cardiovasculares o hipertensión”, señala. El problema se lo encuentran en consulta con mujeres mayores que, si no han adquirido esos hábitos en su vida, por mucho que insistan, les cuesta incorporarlos a su rutina.

Otro de los puntos clave es la alimentación. “Sabemos que la dieta mediterránea pone muchas frutas y verduras a nuestro alcance”, además, la doctora añade que “la obesidad es un factor que contribuye al cáncer”. Si, además, se evita el alcohol y el tabaco, las posibilidades disminuyen. En ese sentido, la doctora Cruz manifiesta que “si pacientes con problemas de obesidad, adoptan un estilo de vida encuadrado en este sistema, el porcentaje de recaída es menor”.

Bajo esta premisa, Lilly ha puesto en marcha, con la colaboración de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), la iniciativa “Cuenta Contigo”, que busca promover el conocimiento, la formación y el autocuidado para que las personas con cáncer de mama con posibilidades de sufrir una recurrencia, afronten la situación en la mejor condición posible.