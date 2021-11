Fibrosis pulmonar, la gran desconocida

La dificultad para respirar es el principal síntoma de la fibrosis pulmonar. En España se diagnostican 7,6 casos de fibrosis pulmonar por cada 100.000 habitantes al año

Woman.es para Boehringer Ingelheim

Se trata de una afección en la que el tejido pulmonar va cicatrizando haciendo que este se vuelva grueso y duro. Esto dificulta recuperar el aliento y es posible que la sangre no reciba el oxígeno necesario. La Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) es el tipo más frecuente de enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID), la padecen entre 8.000 y 12.000 personas en España. Afecta a los pulmones y tiene un fuerte impacto en la vida de quienes la sufren porque produce dificultad para respirar y una tos seca y persistente.

Según una encuesta realizada a la población general encargada por Boehringer Ingelheim, 8 de cada 10 españoles considera la fibrosis pulmonar una afección grave, pero tan solo 4 de cada 10 afirma conocerla. Elena Gobartt, gerente de Medical Affairs de Boehringer Ingelheim, señala que “estos datos ponen de relieve que queda mucho camino por recorrer en cuanto a sensibilización”. Actualmente existe un retraso en el diagnóstico de fibrosis pulmonar que, a veces, llega tras diagnósticos incorrectos, pruebas costosas y múltiples visitas a diferentes especialistas.

Inspira: aire de Campisábalos

Con la campaña Inspira, se ha embotellado aire de forma simbólica con un mensaje de esperanza para tres personas que han conocido la fibrosis pulmonar desde diferentes patologías y, por lo tanto, para las que el aire juega un papel fundamental.

Yolanda Fernández, expaciente de neumonitis por hipersensibilidad con fibrosis pulmonar

"Tras varios años asociando la enfermedad al asma, me diagnosticaron neumonitis por hipersensibilidad a un factor externo que son las palomas. Un diagnóstico precoz hace que te puedas salvar"

Quim Villanova, paciente con fibrosis pulmonar idiopática

"Hay veces que, aunque a ti te dé la sensación de que estás respirando correctamente, el oxígeno no te llega. No oxigenas lo mismo y se crea un cansancio muscular que te impide hacer muchas cosas"

Angélica Viana, paciente con esclerodermia y fibrosis pulmonar

"Mis hijos me han ayudado bastante a que yo no sea dependiente y me dicen que tengo que luchar y buscar la manera de hacer las cosas hasta que no pueda más y entonces sí, en ese momento es cuando pido ayuda"