El sedentarismo y el estrés son dos grandes saboteadores de una espalda sana. No infravalores las consecuencias de un estilo de vida inadecuado y empieza a mejorar tus hábitos de alimentación, entrenamiento y descanso. Los expertos hablan

CARMEN LANCHARES

Las malas posturas, sí; la falta de ejercicio, también, pero igualmente el estrés puede perjudicar la salud (y la estética) de nuestra espalda. Si a ello añadimos, a diario, llevar bolsos demasiado pesados o el uso de calzado inadecuado (léase tacones altos), el mal lo tenemos asegurado. Según la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), el dolor de espalda constituye, por orden de frecuencia, el primer problema de salud crónico en España, muy por delante de otras patologías. De hecho a casi un 20% por ciento de la población le duele la espalda. Y eso no queda ahí, sino que en muchos casos deriva en otros problemas como trastornos del sueño (42,2%), ansiedad (40,6%) y depresión (24,4%).

Del mismo modo, ciertas alteraciones emocionales pueden estar detrás de nuestro dolor de espalda. “Según la evidencia científica, 8 de cada 10 personas sufrirán dolor de espalda en algún momento de su vida y el estrés es uno de los factores que aumenta notablemente la probabilidad de que esto ocurra”, comenta Gonzalo Hernández, entrenador de Beldon Medical y especialista en optimización del tratamiento y readaptación físico deportiva. Y es que como explica también David Pueyo, fisioterapeuta y experto en terapias manuales y máster de osteopatía de AC DermaStudio, “en situaciones de estrés, la musculatura del cuerpo tiende a contraerse, ya que el sistema nervioso manda una señal para que se active y se defienda. Permanece así hasta que esa acción estresante desaparezca”.

Ya sea por estrés o por otra causa, ambos expertos coinciden en que la mayoría de los problemas de espalda se previenen con un estilo de vida saludable (entrenamiento, alimentación y descanso como pilares básicos). “El cuerpo está hecho para moverse, de ahí la frase, ‘el movimiento es vida’. Cuando nos pasamos horas sentados frente del ordenador, aparte de generar desajustes y acortamientos de determinados músculos, provocamos que esa misma musculatura no tenga la vascularización sanguínea que necesita y no oxigene adecuadamente. Todo esto, unido al sedentarismo y la falta de ejercicio, provoca que nuestra postura sea incorrecta y aparezcan los dolores de espalda”, afirma Pueyo. Y por ello, añade Hernández, el ejercicio correctamente programado y dosificado va a ser el gran aliado de la espalda, no solamente para reducir el dolor agudo sino para solucionar de forma definitiva (si se pudiera) la causa que está provocando el problema.

Desde el apartado del entrenamiento, prosigue el portavoz de Beldon Medical, podemos hacer muchas cosas que nos ayuden a prevenir esos daños. Por un lado, hay que favorecer la movilidad de toda la columna: “es muy recomendable dedicar 5 minutos cada una o dos horas a movilizar nuestra columna, sobre todo si el trabajo nos obliga a permanecer sentados durante muchas horas. No existen posturas malas o buenas, lo perjudicial es mantener una determinada postura durante mucho tiempo”. Por otra parte, hay que entrenar la fuerza: “muchos dolores de espalda aparecen porque nuestro cuerpo recibe un estímulo que supera las capacidades que tienen nuestras estructuras y sistema nervioso para solventarlo. La clave está en adaptar el cuerpo de forma progresiva a estímulos más exigentes de los que nos encontramos a diario a través del entrenamiento pautado, controlado y monitorizado”. Un error frecuente, asegura Hernández, es que cuando nos duele la espalda tendemos a evitar el ejercicio físico cuando lo que deberíamos es adaptar el entrenamiento y el movimiento a esa situación.

De la práctica de yoga o Pilates a los estiramientos matutinos, pasando por terapias médicas y ejercicios específicos, son muchas las alternativas, nuevas y tradicionales, para aliviar la salud de la espalda y reducir el estrés. Estas cuatro opciones pueden ayudar a mejorar mejorar el dolor y a relajar tu mente.

Osteopatía, el poder de las manos

“Esta terapia aborda al ser humano de forma global, por tanto puede tratar los dolores desde la esfera estructural, (huesos, articulaciones, músculos, etc), visceral y craneal”, señala David Pueyo quien apunta que en el caso concreto del dolor de espalda provocado por estrés, el tratamiento va encaminado a dar movilidad con técnicas de thrust o alta velocidad, lo que la gente llama erróneamente ‘crujir’ y que realmente se denomina cavitación, que descomprime el gas que contiene el líquido sinovial”. Otra parte del tratamiento, prosigue, se orienta a relajar el diafragma, ya que tiene mucha relación con los síntomas provocados por el estrés y nerviosismo –“movilizar los órganos también resulta fundamental, ya que muchos dolores que padecemos son referidos de nuestras propias vísceras”-. Y, por último, se trata de liberar los nervios que puedan estar atrapados en cualquier zona de la cabeza, el cuello o la espalda. “Es importantísimo tratarlos, ya que pueden estar provocando una activación errónea de los músculos”. En definitiva, resume, el objetivo es resetear todos los componentes que estén relacionados con un problema.

ReLounge, la camilla analgésica y relajante

Sí, has leído bien. Se trata de una camilla de terapia de espalda que aplica simultáneamente cuatro métodos probados para combatir el dolor de espalda en una sola aplicación. Según explican desde la firma, ReLounge combina la terapia del dolor mediante los pulsos TENS con el desarrollo muscular mediante los pulsos EMS y la terapia de calor, para proporcionar un masaje profundo calmante y relajante. Pero no solo analiza la situación actual de la espalda del paciente sino que también puede ofrecer un plan de terapia con la ayuda de la compilación automática de programas. “Con sólo 20 minutos de tiempo de aplicación, se obtiene un alivio directo y rápido del dolor tanto agudo como crónico” aseguran desde la marca. Esta tecnología de efecto ‘wow’ acaba de implantarse en España, en el nuevo espacio Beldon Medical. Pero no te confundas, ReLounge es un plus, no un sustituto al ejercicio físico.

Gyrotonic. Cuerpo de baile

¿No eres carne de gimnasio? No es excusa para no entrenar. Hay otras formas de ejercitar el cuerpo y mejorar tu espalda y la postura, como el método Gyrotonic. “Es perfecto para prevenir y aliviar problemas de espalda porque ayuda a crear espacio entre las articulaciones y en la columna, ayudándonos a descomprimir y expandir donde más lo necesitemos”, explica Flavia Abbadessa, bailarina y fundadora de The Garden Madrid, quien apunta que esta disciplina nos da una conciencia mucho más profunda que nos permite crear nuevos patrones para corregir la postura y deshacernos de los malos hábitos. Y es que, nos recuerda Flavia, el estrés nos hace perder la conexión con el presente y con nuestra postura corporal, haciéndonos adoptar una posición de alerta donde sobrecargamos músculos que no deberían estar tan tensos. Creado por el bailarín húngaro Juliu Horvath, Gyrotonic aúna elementos de danza, yoga, natación y tai chi, y se realiza en secuencias de ejercicios compuestos de movimientos circulares rítmicos que fluyen uno hacia el otro, permitiendo que las articulaciones se muevan a través de un rango de movimiento natural sin sacudidas o compresiones. “Este método, único y original, estimula el sistema nervioso y linfático, tonifica la musculatura, mejora el equilibrio, la coordinación, la flexibilidad y la fuerza”, resume Abbadessa.

Darle al rodillo

En casa, también podemos rebajar un poco los males y tensiones de la espalda con tecnología holística, como la del rodillo Vyper 3, de Hyperice. Gracias a su potente masaje vibratorio, acelera el calentamiento y el tiempo de recuperación, mejorando también la tensión. Su diseño contorneado ayuda a evitar la presión sobre la columna vertebral y otras áreas sensibles mientras activa, calma y afloja los músculos de la zona al tiempo que identifica y libera los puntos desencadenantes y el estrés en el cuerpo.