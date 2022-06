Cara Delevingne revela por qué enseñó sus marcas de psoriasis en la Gala MET

"Nunca he estado más desnuda en público y mostrarlo fue simplemente abrumador", ha comentado

Noelia Murillo

De la pasada edición de la Gala MET, celebrada hace casi dos meses y cuyo código de vestimenta fue reinterpretado por la mayoría de sus invitados (parece que el 'gilded glamour' no quedó del todo claro para algunos de ellos) nos ha quedado el nítido recuerdo del famoso vestido de Marilyn Monroe en la piel de Kim Kardashian. No tanto por la espectacularidad de esta pieza de alta costura, que también, sino por todo lo que se ha comentado a continuación acerca de los presuntos desperfectos que causó por llevarlo en tan codiciado evento.

Entonces, también se habló del vestido convertible de Blake Lively, con el que homenajeó la figura de la famosa Estatua de la Libertad de Nueva York, así como del asfixiante corsé que lució Billie Eilish para la ocasión. Otros estilismos, sin embargo, no fueron tan comentados, aunque tampoco pasaron desapercibidos por su originalidad, que al fin y al cabo es de lo que se nutre la Gala MET. Uno de los looks más sorprendentes en este sentido fue el de Cara Delevingne.

La 'top model' se presentó en la famosa escalera del MoMa de Nueva York con un traje de seda rojo con galones dorados y un bastón a juego con el que dejó a la vista gran parte de su cuerpo. En concreto, el abdomen, ya que solo llevó un par de pezoneras y un corsé por encima del ombligo y hasta las costillas. El resto del cuerpo, tanto el pecho como las clavículas, los hombros y los brazos, presentaban una pintura dorada que únicamente se ausentaba en zonas estratégicas de su cuerpo, como son los tatuajes y unas marcas rojizas en la piel.

-Las 'celebrities' famosas y ricas también enferman

-Kim Kardashian muestra sus problemas de psoriasis y cómo los trata

Con estas últimas nos estamos refiriendo a las marcas de psoriasis, que tenía en los brazos y en uno de los codos. Teniendo en cuenta que esta enfermedad crónica de la piel la padecen millones de personas en el mundo, la modelo aprovechó la ocasión para acabar con su estigmatización en un evento de gran audiencia. "No es algo bonito, pero también hay que estar orgulloso de ello. Y lo estoy en el sentido de que es algo que forma parte de mí. Solía ​​odiar mi psoriasis, pero eso solo lo empeoró", ha explicado recientemente en la edición alemana de la revista 'Glamour'.

"Siempre he hablado de mi psoriasis, así que no era nueva. Pero nunca he estado tan desnuda en público y mostrar mi psoriasis allí fue simplemente abrumador. Al principio no me di cuenta de lo que eso significaría", ha comentado, confesando que en un principio tenía la intención de tapar estas marcas. Después, recapacitó y pensó que lo ideal era dejarlo a la vista porque no cubrir estas zonas era bueno para su piel. Con este paso tan difícil y, a la vez, tan sencillo, probablemente haya logrado que otras personas dejen de avergonzarse de algo natural y humano. ¡Bravo, Cara!