El aloe vera también se bebe y estos son sus beneficios inesperados

Es un activo todoterreno, tanto en el campo de la cosmética como en el del bienestar. Hidratante, calmante, digestivo o depurativo, te desvelamos los beneficios de esta planta de uso milenario.

CARMEN LANCHARES

Mucho se ha hablado en verano del aloe vera. Sin duda es el ingrediente estrella a la hora de calmar la piel tras exponerse al sol; pero limitar sus beneficios a su efecto 'aftersun' es quedarse corta. Porque el aloe vera también es un 'must' en el cambio de estación y un gran aliado para la piel (y el organismo) cuando acechan los días fríos. A sus múltiples bondades tópicas hay que sumar las no menos virtudes que tiene su ingesta para la salud. Esta planta milenaria que también ha sido bendecido por TikTok (su hashtag ha superado los 2.000 millones de visitas), contribuye a combatir el envejecimiento de la piel, calmar las irritaciones, tiene un efecto detox y mejora la salud digestiva.

“El aloe vera es un tipo de planta de la que existen más de 400 variedades, una de ellas, el aloe barbadensis miller (aloe vera verdadero). Cuando la planta tiene entre 4 y 5 años, una vez ha alcanzado el tamaño óptimo para que todos los activos estén presentes en su cantidad adecuada, sus hojas se recogen a mano, se extrae y se prensa la pulpa, se filtra y se guarda en frío en tanques de acero inoxidable, para preservar sus propiedades y frescura”, explica Andrés Chico, farmacéutico y responsable de calidad de Atlantia, firma canaria especializada en productos elaborados con aloe vera. Originaria del norte y este de África, su producción se ha extendido por todas las regiones subtropicales; y en Europa, España, principalmente Canarias, cuenta con las mayores plantaciones de aloe.

10 fórmulas imprescindibles con aloe vera Ver 10 fotos

“Aunque normalmente se usa como calmante, el aloe vera es un ingrediente excepcional con más de 75 componentes potencialmente activos -vitaminas, enzimas, minerales, azúcares, lignina, saponinas, ácidos salicílicos y aminoácidos cuyas aplicaciones y beneficios nos sorprenden día a día. Los egipcios lo llamaban ‘la planta de la inmortalidad’ y los científicos griegos lo consideraban la panacea universal”, comentaba Paola Gugliota, fundadora de la firma Sepai y Máster en dermocosmética.

¿Por qué beber aloe vera?

Según el responsable de Atlantia, los primeros escritos conocidos sobre el zumo nutritivo de la planta se remontan a hace 6.000 años en el antiguo Egipto. A lo largo de los siglos, el jugo de aloe vera ha ido desvelando sus beneficios para el organismo. Entre ellos destaca sus efectos positivos sobre la salud estomacal. “Es capaz de reducir la molesta acidez, el reflujo y las úlceras estomacales gracias a su potente efecto calmante y regenerador sobre la mucosa alterada del estómago”. Igualmente, dice el responsable de Atlantia, es eficaz para combatir los efectos irritantes de la esofagitis.

Pero sus propiedades no se reducen a mejorar el funcionamiento digestivo. Hay más. “El jugo extraído de las hojas fileteadas de aloe vera 100% puro ecológico posee propiedades nutritivas excepcionales para el cuidado y la estabilidad de nuestro organismo. También refuerza el sistema inmunológico, estimula la producción de flora bacteriana y tiene efectos naturales antiinflamatorios y analgésicos, lo que lo convierte en uno de los remedios más rápidos y saludables para aliviar los dolores menstruales, ya que regula el desorden hormonal de la menstruación, tanto de la dismenorrea como de la amenorrea. Además su utilidad está avalada por ensayos clínicos para inflamaciones de los tejidos como la esofagitis o mucositis, efectos secundarios habituales de tratamientos agresivos como la radioquimioterapia”, resume Andrés Chico. Motivos suficientes para que, como recomienda el portavoz de Atlantia, lo incorporemos a nuestros cuidados diarios, tomándolo antes del desayuno, mezclado con un vaso de agua o con zumo, “para reforzar las defensas y ayudar a limpiar el tracto digestivo de manera natural”

Además, aparte de su consumo con fines ‘curativos’, preventivos o depurativos, el aloe vera, principalmente su pulpa, se utiliza también, en menor concentración, como un aditivo para bebidas refrescantes para, sencillamente, calmar la sed.

¿Por qué utilizar aloe vera en la piel?

Según cuenta la leyenda, el aloe vera era uno de los esenciales de las rutinas de belleza de Cleopatra. Miles de años después sigue siendo un ingrediente muy valorado en la industria de la belleza y un activo recurrente en numerosas fórmulas cosméticas. “Sus principales propiedades a nivel tópico son: reepitelizante, antiinflamatoria y humectante”, resume Estíbaliz Lancha, farmacéutica y CEO de Mi Rebotica. En fórmula única (es decir, sólo gel de aloe) esta experta lo recomienda especialmente en pieles irritadas que necesitan mejorar la hidratación y cicatrización así como tras el proceso de depilación o afeitado. También puede ser un gran aliado para aliviar ciertos tipos de dermatitis. Además, apunta Lancha, como componente extra de una formulación sirve prácticamente para cualquier tipo de piel, porque va a ser un cuidado extra a añadir. “Tan solo estaría contraindicado en casos de alergia o sensibilidad a la planta fundamentalmente”.

Hidratante, regenerador, nutritivo, cicatrizante, bactericida y calmante, el aloe vera funciona tanto en una fórmula antienvejecimiento, ya que favorece la actividad de los fibroblastos aportando elasticidad a la piel y combatiendo la formación de arrugas, como en productos antiacné, por sus beneficios bactericidas y antiinflamatorios. Asimismo, sus propiedades antioxidantes contrarrestan los radicales libres. Bueno para el cuidado de la piel, el aloe vera también es un apreciado activo en las fórmulas capilares, tanto para hidratar el cabello seco como para regular la producción de sebo.

La planta también puede aplicarse directamente sobre la piel, aportando todos sus beneficios, pero tiene dos inconvenientes fundamentales, advierte Estíbaliz Lancha: uno es su textura y aroma, y otro que puede generar sensibilidad en algunas pieles. “Además para que los activos no se oxiden sería necesario aplicar directamente la planta al cortarla. Las formulaciones cosméticas nos aportan comodidad en el uso, y en algunos casos efectos sinérgicos con otros componentes de la formulación que van a permitir una mayor compatibilidad con la piel, además de librarnos del desagradable olor”.

¿Qué debes tener en cuenta a la hora de comprar aloe vera?

Lo primero en lo que nos tenemos que fijar al comprar aloe vera para beber es que el producto dispone de registro alimentario. “Puede parecer evidente, pero el jugo de aloe en algunas tiendas se puede encontrar sin haber pasado los controles sanitarios adecuados y contener mayor cantidad de aloína de la permitida”, comenta el farmacéutico de Atlantia. La ley regula la cantidad máxima de aloína presente en los productos alimentarios en >1 ppm (partes por millón). Por otro lado, este experto advierte que tomar aloe directamente de la planta puede tener efectos laxantes e incluso en altas cantidades puede ser tóxico para el organismo, ya que no ha sido procesado correctamente, puede contener microbios, bacterias y aloína que no ha sido filtrada y eliminada como en el caso de un producto regulado. Por otro lado, puntualiza, debemos revisar el listado de ingredientes del producto, “si se trata de aloe vera puro, se detallará como el primer ingrediente en la lista y entre paréntesis el porcentaje presente en la fórmula. Aparecerá algún otro componente como estabilizante o conservante, que puede ser natural como en el caso de Bialoe, ya que de lo contrario el producto no conservaría sus propiedades y se echaría a perder en muy poquito tiempo después de ser envasado”.

Si es para uso tópico, también hay que fijarse muy bien en la etiqueta. En el INCI, el listado de ingredientes en un producto cosmético, los componentes se recogen en orden de mayor a menor cantidad presente en la fórmula. En un aloe vera puro, el primer ingrediente debe ser jugo de aloe. “Es muy importante que nos fijemos en que aparezca `leaf juice’, de lo contrario, podría tratarse de concentrado de aloe, aloe en polvo. Y si aparece `leaf juice‘ pero no está entre los primeros ingredientes de la fórmula, probablemente contenga entre un 1-3% de aloe solamente y el resto sea agua y otros ingredientes. Para que el aloe brinde todos sus beneficios, se necesita que esté en su estado más natural, sin ser alterado para que no pierda sus propiedades”, concluye Andrés Chico. Por su parte, Estíbaliz Lancha manifiesta que es importante también comprobar siempre que lo que estamos comprando contiene la variedad ‘aloe barbadensis’, ya que hay muchos tipos de aloe, pero el que tiene estas propiedades beneficiosas es específicamente ésta