¿Eras fan de 'Sabrina, cosas de brujas'? El reencuentro de las protagonistas de la serie te va a emocionar

Cuando la serie terminó en el 2003, cada uno de los intérpretes tomó un rumbo muy diferente en su carrera. Melissa Joan Hart, que era quien daba vida a Sabrina, se había convertido en uno de los rostros televisivos más queridos de la década de los 90 por lo que no le resultó complicado adentrarse en distintas producciones como Nine Dead y Robot Chicken antes de conseguir otro papel importante en Melissa & Joey en 2010 e incluso protagonizó un reality sobre su boda bajo el nombre Tying the Knot.