Las rutas y planes más exclusivos para conocer a fondo Reino Unido

El recorrido incluye la visita a las casas de la infancia de Paul McCartney, George Harrison y John Lennon, las estatuas que hay en la calle de The Beatles y las réplicas de Casbah, Mathew Street y The Cavern, que capturan auténticamente los años 60 y te permitirán experimentar personalmente los lugares que ayudaron a construir el mito de esta banda. El plan melómano se cierra con una deliciosa cena privada en el museo de la historia de The Beatles y la actuación musical de una banda tributo a los Beatles en vivo. La guinda la pone la sorpresa final, una oradora privada muy particular, la hermana de John Lennon, Julia Baird, o la secretaria de The Beatles, Freda Kelly.