Los 10 restaurantes a los que van las mujeres de más de 40

Madrid, Barcelona, Gijón, Marbella o Palma de Mallorca cuentan con una oferta cada vez más variada y donde podemos encontrar la excusa perfecta para probar algunos de sus restaurantes en la mejor compañía posible. Porque en ellos se come bien, en muchos tienes la diversión asegurada, y en otros son tan bonitos que no vas a dejar de hacerles fotos. Si no lo tienes claro, te proponemos diez restaurantes a los que van las mujeres de más de 40, perfectos para cada tipo de paladar y de ocasión. Rincones donde parece fácil quedarse a vivir o alargar la sobremesa. ¿A que se te hace la boca agua?