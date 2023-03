Regalos originales y de última hora para acertar en el Día del Padre

Con una textura que recuerda a la apariencia de un jersey, unido al patrón de sudadera de corte formal, hace que esta sudadera sea muy combinable y adaptable a cualquier situación. De secado rápido, para evitar las largas esperas tras la lavadora en invierno, con un tacto en su interior que hará que tu padre no quiera ponerse otra cosa. En definitiva, es la sudadera a la que se puede recurrir cuando a uno no le apetezca vestirse muy formal, pero quiera elevar tu look con su patronaje y confección perfecto. Una sudadera que hará que el armario de tu padre sea un poco más inteligente, porque esta prenda no se arruga y repele las manchas.