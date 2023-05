Quemar laurel de noche: el truco que cada vez hace más gente antes de irse a dormir

Esta es la increíble razón por la que las generaciones más antiguas practicaban esta costumbre. Pero la cosa no acaba ahí, ya que esta práctica también hará que toda la casa huela bien. El fuerte olor del laurel se extenderá por las diferentes estancias, tapando los malos olores y haciendo de nuestro hogar un lugar totalmente perfumado. Evidentemente, estamos hablando, como ya se ha señalado, de una creencia popular, es decir, no existe ninguna prueba científica, pero por intentarlo que no quede, ¿no crees?