Este es el pueblo de Alicante conocido como el 'Santorini español'

Si a estas alturas aún no sabes dónde ir de vacaciones o preparar esa escapada que tu cuerpo necesita, estás de enhorabuena. Ya sea sola o acompañada, seguro que estás deseando descubrir destinos turísticos con los que deleitarte y vivir experiencias únicas, decir adiós al estrés y hola al relax y a la diversión. El problema sigue siendo que los precios se han disparado y los lugares más interesantes y atractivos no están al alcance de todos los bolsillos, por lo que nos vemos obligados a buscar alternativas más baratas y cercanas a donde vivimos. Encontrar un lugar con encanto particular, desde el paisaje hasta la gastronomía, la geografía y el ocio dentro de nuestro país, es perfectamente asumible.