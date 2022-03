Cómo preservar la fertilidad más tiempo: tratamientos y hábitos

La fertilidad de la mujer tiene una vida limitada, sin embargo, determinadas técnicas y hábitos pueden ayudar a preservarla durante más tiempo. ¿Cuáles son y cómo podemos hacer frente a la infertilidad? La doctora Jéssica Marqués, ginecóloga de la Unidad de la Mujer de Quirónsalud Zaragoza, aporta luz sobre cómo prorrogar el momento de ser madre en este nuevo capítulo de “Entre Nosotras”.

Woman.es

Para abordar la infertilidad, la primera medida y la más efectiva es no retrasar la maternidad e intentar tener hijos antes de los 35 años. “Existe la falsa creencia de que mientras se tiene la menstruación se es fértil y eso no es del todo cierto. Realmente no somos conscientes de lo que disminuye la fertilidad con la edad. Desde el punto de vista biológico, 35 años es demasiado tarde para tener hijos”, apunta la doctora Marqués.

Asimismo, algunos factores pueden generar un mayor riesgo de infertilidad. Según los últimos estudios, además de la edad, la obesidad tiene un impacto directo en la capacidad de ser madre, puesto que provoca alteraciones menstruales y un descenso en la calidad de los óvulos. Por otro lado, resulta aconsejable no fumar y evitar el alcohol, ya que tienen efectos negativos. En general, se recomienda llevar una vida sana y una alimentación equilibrada.

Evolución en tratamientos y tecnología

La Unidad de Reproducción Asistida de Quirónsalud Zaragoza, que cuenta con más 30 años de experiencia, ha visto una gran evolución en los tratamientos y en la tecnología empleada. La preservación de la fertilidad o vitrificación de óvulos es una técnica sencilla que permite planificar el momento de ser madre. La doctora Marqués explica cómo es el proceso: “Primero se realiza la estimulación ovárica y después se practican controles ecográficos para ver cómo evolucionan los folículos donde están alojados los óvulos. Pasados unos 11 o 13 días, cuando están maduros, los óvulos se extraen y se congelan posteriormente en el laboratorio”.

La especialista indica que “es aconsejable en mujeres que deseen posponer la maternidad por cuestiones personales”. “No obstante -añade-, se recomienda realizarla antes de los 35 años, aunque entre los 35 y los 38 años es posible llevarla a cabo pero con una menor tasa de éxito”.

“Entre Nosotras”, conversaciones de tú a tú sobre la salud de la mujer

En el proyecto “Entre Nosotras”, diversos especialistas médicos de la Unidad de la Mujer de Quirónsalud Zaragoza conversan de una forma cercana y en profundidad con la periodista Blanca Escorihuela sobre aspectos que afectan específicamente a la salud de la mujer.