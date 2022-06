En Woman te descubrimos los mejores planes de la mano de Wegow.

Woman.es para Wegow

¿Empiezas el día con tus canciones favoritas? ¿La música te acompaña al trabajo y en el coche lo das todo con tu playlist del mes? ¿Cuando sales de fiesta lo que más te divierte es cantar y bailar? Si eres de esas personas que no entienden su vida sin la música, este artículo es para ti.

Y, si la música forma parte de tu día a día, es inevitable que todos los planes giren en torno a ella, y este verano no iba a ser una excepción.

Con 2022 coronándose como el año en el que los planes en buena compañía vuelven, la música (en todas sus vertientes) también vuelve a brillar sobre los escenarios. Pero con la gran variedad de propuestas que hay, ¿por cuál decantarse?

Por suerte existe una app que nos facilita todas las decisiones relacionadas con conciertos y festivales: Wegow. Una plataforma que sirve como lugar a través del que puedes vivir la mejor música en directo con tus amigos, además de descubrir al que puede ser tu próximo artista favorito y montar planes improvisados para irte de concierto.

¿Cuándo viene mi banda favorita a mi ciudad? ¿Van a ir mis amigos al concierto de la semana que viene? Quiero ir al concierto de este sábado pero no quiero hacerlo solo… La respuesta a estas preguntas está en la plataforma favorita de los amantes de la música en directo. Sin ir más lejos, hemos buceado entre sus propuestas, y te hemos organizado los siguientes planes para este verano 2022, según el tipo de música y plan que prefieras.

Si eres de escapadas de ensueño…

La Playa de la Concha, situada en Vilagarcía de Arousa, es el plan perfecto para quienes desean escapar del solazo de verano. Además de hospedar el Atlantic Fest del 15 al 17 de julio, Galicia esconde sitios paradisíacos que son un must para aquellos curiosos excursionistas. La Isla de Cortegada, el Museo del Ferrocarril, miradores como los de Xiabre, Lobeira o Carril… Un conjunto de sitios de obligada visita para explicar el patrimonio histórico y paisajístico de esta localidad. La ciudad de Vilagarcía tiene sus orígenes en la pesca, siendo un lugar donde prácticamente todos sus habitantes vivían de ese oficio. Respetando sus orígenes, hoy es una enorme fuente de turismo. Una ciudad con un buen pasado que le permite tener un gran futuro.

Si la adrenalina y la música corren por tus venas...

Si lo tuyo es el riesgo y las actividades extremas, el Motorbeach Festival es el encuentro perfecto entre verdaderos melómanos y amantes del mundo del motor. Un evento que, además de contar con música nacional e internacional, se celebra cada año en un lugar único. Este 2022 ha sido el turno de Vinuesa, el municipio castellano-leonés; posicionándose como uno de los eventos más originales en España, Vinuesa se prepara para recibir a los mejores free riders del 21 al 24 de julio. que llegan desde distintos puntos del país y Europa en una atmósfera donde los caminos son ideales para irte de ruta con tus compañeros y tu vehículo favorito.

Si también te mueve el arte…

Se dice que la pintura relaja, y si la música está de por medio, quién sabe lo que puede pasar en el Art Aero Rap. Este nombre no es un encuentro meramente musical, sino también artístico, celebrado del 28 al 31 de julio en La Bañeza, León. El arte urbano en todas sus expresiones se celebra también a nivel internacional mediante el muralismo, el street art, el graffiti o el hip-hop, disciplinas que confluyen a nivel nacional durante cuatro jornadas consecutivas en pleno verano. ¡Recorre La Bañeza y descubre el mejor arte callejero en este mapa!

Si quieres lucir tu outfit más ochentero…

Podrás hacerlo en un planazo que hemos guardado a modo de comodín, que se celebrará el próximo 26 de noviembre. En Horteralia podrás encontrar a tu signo del zodiaco más compatible o una amistad de por vida. Celebrado en el lugar que le vio crecer, Horteralia regresa a Cáceres como un encuentro en el que ser libres en todos los aspectos, definiéndose como el festival más divertido del mundo. El que te invita a bailar con quien tú quieras, como si no hubiera un mañana, con el dress code más divertido y donde todo es out of fashion.

Estos son tan solo algunos de los planes que puedes encontrar y organizar gracias a Wegow. No volverás a perderte un concierto gracias a las alertas que te enviará la app según tus gustos musicales. Además, tendrás una agenda de planes musicales personalizada siempre al alcance de tu mano. ¿Lo mejor? Con Wegow puedes ver a qué conciertos se mueren de ganas por ir tus amigos, apuntarte con ellos y juntos conocer a gente que comparte vuestros gustos musicales. Crea tu círculo musical, entérate de todos los conciertos y festivales vayas a donde vayas, y monta el mejor plan. ¿Preparada para ponerle banda sonora a tu verano?