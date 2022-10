Con motivo de la celebración de una nueva edición de los Premios Princesa de Asturias, repasamos la historia de las mujeres que ostentaron ese mismo título con anterioridad. ¿Cuál es su historia?

Justo coincidiendo con celebración de los Premios Princesa de Asturias 2022, que en esta edición otorga sus galardones a ocho hombres y mujeres con vidas admirables y que presidirá la princesa Leonor junto a sus padres, los reyes Felipe y Letizia, y su hermana Sofía, muchos usuarios se han interesado por esas otras mujeres que han ostentado el título de 'princesas de Asturias' con anterioridad.

Puede decirse que la princesa Leonor es una rara avis en la historia de la monarquía española. Muy pocas mujeres han reinado en nuestro país sosteniendo sobre sus cabezas todo el poder de la corona, sin embargo, algunas más, como ella, fueron distinguidas con el título de princesas de Asturias, es decir, primogénitas del rey o consortes de los herederos varones del trono.

En la mayoría de los casos no fueron más que personajes secundarios de los asuntos de Estado, sino protagonistas prescindibles en los procesos dinásticos. Buen ejemplo de ello es precisamente la primera princesa de Asturias, Catalina de Lancaster, una noble inglesa que en 1388, con 16 años, se casó con Enrique el Doliente, de 12, hijo del soberano Juan I de Castilla, quien creó el principado de Asturias para distinguir a su heredero.

Catalina fue princesa consorte, reina consorte y, finalmente, regente debido a la mala salud de su esposo. Las crónicas de la época la describen con un llamativo sobrepeso y una afición por el licor impropia de una dama, peculiaridades que pasaban inadvertidas para los escribanos siempre que el gordo borracho que se sentara en el trono fuera un hombre.

María, Leonor, Juana… Las siguientes princesas de Asturias fueron desplazadas por el nacimiento de un hermano o murieron prematuramente. Hasta que Isabel la Católica, después de una guerra civil, logró primero hacerse con el principado de Asturias y luego con toda Castilla. Juana, su hija, podría haber seguido ese mismo camino, pero su inestabilidad mental la alejó de su destino.

No hubo otra princesa de Asturias por nacimiento hasta Isabel de Borbón, ya avanzado el siglo XIX, lo que de hecho provocó el comienzo de las guerras carlistas. ¿Una mujer en el trono? La España más tradicionalista exhibió virilidad en el campo de batalla, y perdió. El país tenía reina, aunque todos agradecieron que no se repitiera el problema gracias a que los siguientes genes monárquicos acertaron con el género masculino de sus descendientes. Aunque otra alteza real alteró un tiempo esa circunstancia: Isabel, apodada La Chata, primogénita de esa última reina, fue princesa de Asturias dos veces: primero hasta que nació su hermano Alfonso (XII), y después, ya con él en el trono, hasta que nació su sobrina María de las Mercedes, a la que el Gobierno no quiso reconocer como heredera. Alfonso (XIII) llegó para solventar cualquier incertidumbre.

Desde hace ocho años, tras la abdicación del rey emérito, la princesa Leonor ocupa el lugar de sus escasas antecesoras… debido a que la fortuna biológica dio a sus padres otra hija, y no la parejita.

