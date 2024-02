Estos han sido los ganadores de los Premios SAG 2024

En la categoría de series se han alzado como ganadoras ‘Succession’, ‘The Bear’, ‘Beff’ y ‘The Last of Us’. ‘Succession’ se ha alzado con el premio a Mejor reparto drama. La serie ‘The Bear’ se ha llevado el premio a Mejor reparto comedia, Mejor actor comedia para Jeremy Allen White y Mejor actriz comedia para Ayo Edebiri. La serie ‘Beff’ se ha alzado con el premio a Mejor actor de serie limitada para Steven Yeun y Mejor actriz de serie limitada para Ali Wong. La serie ‘The Last of Us’ ha sido premiada en la categoría de Mejor Actor drama a Pedro Pascal y a Mejor actor de riesgo.