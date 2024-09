Pon esta sal debajo de la cama: un puñado es suficiente para vivir mejor y dormir tranquilo toda la noche

La utilizamos a diario, aunque debemos tener cuidado de no excedernos, porque podría causar daños a nuestra salud. Por ejemplo, con un consumo excesivo, nos arriesgaríamos a un aumento de la tensión arterial, al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, a la retención de líquidos, etc. Pero la sal es un alimento que no sólo se utiliza para cocinar. De hecho, es un producto muy valioso cuando se aplica sobre la piel.