Cómo acabar con los nidos de las polillas gigantes más voraces

Las polillas no son insectos venenosos y no muerden ni pican a los seres humanos. No obstante, pueden llegar a afectar la salud de manera indirecta; ya que, sus larvas, desarrolladas en los alimentos, tienden a deteriorarlos. Entre los problemas más comunes que las polillas producen en la salud de los humanos, figuran las alergias y las afecciones digestivas. Estas se producen cuando se ingieren alimentos que han sido contaminados por las polillas o por sus larvas. Y es qu elas polillas no solo son temidas y odiadas en casa, se trata de una gran amenazas para la industria alimenticia ya que en algunos casos, las pérdidas que han ocasionado son millonarias; especialmente, cuando la infestación se origina en productos ya terminados.