¿Tienes polillas en casa? Esta es la solución casera para eliminarlas

Este insecto no hace nada, pero a muchas personas les incomoda. Se dice que la polilla de alas doradas, o marrones con manchas oscuras, se come la ropa, pero esto no es cierto porque ni siquiera tiene boca. No se alimentan, solo viven el tiempo suficiente para aparearse y poner huevos. Cuando nace la oruga, esta es la encargada de comerse nuestra ropa. Por tanto, hay que controlar a este insecto para que no llegue a poner huevos en las prendas.