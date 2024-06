Planifica tu escapada con tu mascota: 6 hoteles petfriendly alrededor del mundo

Pionero en los resorts de playa de lujo de Portland en recibir mascotas desde hace más de 20 años. Perteneciente a Beyond Green, Inn by the Sea, que permite la estancia de perros sin coste extra, cuenta con el paquete Dog Days que ofrece comederos y bebederos, toallas para la playa, mantas y golosinas exclusivas, además de un menú gourmet y un listado de senderos, playas y parques cercanos al hotel petfriendly.