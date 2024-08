Mercurio no es el único que retrograda: todo sobre los planetas retrógrados y cómo nos influye según la astrología

Pocos hoy en día quedarán que no hayan echado la culpa a Mercurio retrógrado cuando las cosas salen regu. La astrología está de moda. Las secciones de libros se amplían. Las tiendas y aplicaciones crecen. Una nueva forma de creer, se extiende muy especialmente, por las generaciones más jóvenes. Y una de las cosas que más preocupa es el famoso “Mercurio retrógrado”. Pues bien, la buena noticia es que puede enfocarse este período desde perspectivas mucho más enriquecedoras que las clásicas negativas que no hacemos ver en los memes de las redes. La menos buena, es que no es el único planeta que retrograda (y por ende, que nos afecta). Pero empecemos por el principio.