¿Cómo es el pelo del futuro? Los expertos en belleza nos lo cuentan

El medioambiente es una preocupación creciente: polución, sequía, cambio climático, pobreza energética, etc. Por eso, el cabello y la peluquería del futuro serán sostenibles o no serán. Esto afecta tanto a los propios productos que utilizamos (envases, ingredientes, cadena de producción, etc.) como a la propia actividad de los salones de peluquería, especialmente en lo que se refiere a: agua, restos de cabello que se generan y energía.