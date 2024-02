Paula Usero: "Soy una persona valiente y me gusta luchar por lo que es mío"

Yo antes estaba trabajando con otros estilistas, y el año pasado comencé a fijarme mucho en la carrera que hizo Laia Costa a nivel de estilismo. Y entonces, muy atrevida por mi parte dije, voy a ver quién es su estilista porque me gusta lo que lleva Laia. Veía que tenía mucha personalidad, que se respetaba mucho su esencia, ¿sabes? Y eso era algo que yo estaba intentando luchar mucho para mí. Vi que la vestía Eva Barrallo, y le escribí y le dije, "mira, Eva, me encanta lo que estás haciendo y me encantaría conocerte". Desde entonces hemos esperado al momento perfecto para empezar a trabajar, y fue con este look. Yo tenía ilusión de comenzar con ella y que fuera como el inicio de un ciclo real, como una creación de mi imagen, de mi identidad. Yo soy un poco lo de este look. Yo soy moderna, me encantan los calcetines con los mocasines o unas bailarinas, no me maquillo casi nunca porque me da una profunda pereza desmaquillarme... Y eso también se respetó en el look, con una cara muy limpita, y el pelo muy a mi estilo. Estoy muy contenta.