El papel de la mujer en Arco

ARCO ha logrado la paridad entre artistas mujeres y hombres. Mientras que en 2018, la presencia de mujeres era de un 19%, en esta edición, el porcentaje ha aumentado hasta alcanzar el 43 %. Por si fuera poco, el Museo Reina Sofía y el Ministerio de Cultura han adquirido en ARCO 2024 una treintena de obras, siendo 17 de ellas de mujeres. “Una vez más, apreciamos cambios positivos en la tendencia habitual y en el criterio general al seleccionar artistas para su exposición en la feria, lo cual no puede considerarse el fin de la desigualdad estructural en el mercado del arte. La progresiva incorporación de artistas jóvenes y de galerías de corta trayectoria aumentan de forma sensible la presencia de mujeres, tanto entre las artistas como entre las galeristas, entre las que la conciencia de género tiene mayor calado. El optimismo que muestran estos datos no debe desviar el compromiso por continuar fortaleciendo el reconocimiento del trabajo de las artistas con estudios como los promovidos por MAV, y la necesidad de continuar con medidas positivas de visibilización de las mujeres”, señala en las conclusiones finales del MAV informe ARCOmadrid 2024 la asociación Mujeres en las Artes Visuales MAV.