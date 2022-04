Estas son las joyas de Pandora para el Día de la Madre. ¡Un regalo que expresa todo lo que sientes!

Si hay una clave para acertar en el regalo a una de las personas más importantes de nuestras vidas es, sin duda, el mensaje. Si quieres decirle a tu madre ‘Te quiero’o ‘gracias’, haznos caso y díselo con Pandora.

Sabemos lo que buscas para el Día de la Madre porque nosotras buscamos exactamente lo mismo: ese regalo que consiga que ella ponga esa expresión que nos encanta, entre la emoción y la sorpresa. ¿Cómo conseguirlo un año más? Lo tenemos claro: con una joya de Pandora. Porque son joyas con significado que dicen todo lo que quieres transmitir.

Todas las joyas Pandora se han creado para acompañarnos toda la vida, combinando las tendencias con una elegancia que las hace atemporales. Además, el diseño de cada una de ellas está pensado para que hablen por sí solas de sentimientos y momentos compartidos que ya jamás se olvidarán.

Esa es la filosofía de Pandora y por eso es, sin duda, un regalo con el que acertarás SIEMPRE. Nuestra selección de joyas favoritas para esta fecha tan especial está cargada de significado y expresa el amor incondicional.

Un regalo que dice 'siempre juntas'

Nos encanta la Colección Pandora Moments, que tiene un diseño sofisticado y moderno que encontramos en anillos, collares y pendientes combinables. Los pendientes de aro (en varias versiones) y el colgante son un poderoso símbolo del amor inquebrantable. Un regalo que tu madre guardará para siempre como recordatorio de vuestro vínculo familiar.

Un regalo de todo corazón

Y si lo que buscas es una joya que hable de esa relación, única y especial, que hay entre tu madre y tú, nada mejor que los diseños con doble corazón de la Colección Pandora Timeless, que apuesta por los corazones para crear joyas atemporales. Elige entre los nuevos diseños con un recubrimiento en oro rosa de 14k y engastados con brillantes circonitas cúbicas, o descubre las nuevas pulseras y anillos que brillan con corazones engarzados para representar el amor único que comparten.

Regálate a ti misma… ¡Y feliz Día de la Madre!

Y si hablamos de nuestros favoritos Pandora, no puede faltar la pulsera icónica Moments. Si tu madre todavía no la tiene, no habrá un regalo mejor que iniciar con ella esta ‘colección de recuerdos’ que la acompañará toda la vida. Y si ya la tiene, esta es la ocasión de sumarle un nuevo momento: los nuevos charms vienen con mensajes que podrá atesorar siempre.

Y si eres una madre ‘in progress’ (con un bebé recién llegado o a punto de llegar), celebra este día dándote el capricho de regalarte a ti misma un charm con significado especial. ¡Haz como nosotras y dile sí al auto-regalo!

¿Necesitas más motivos para elegir Pandora? Pues toma nota, porque regalar a tu madre una joya Pandora tiene regalo*: esta pulsera de edición limitada valorada en 69 €.

* Consíguela en tu tienda más cercana o en la web. Hasta el 30/04. Consulta condiciones.