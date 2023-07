¿Organizando una fiesta sorpresa? Este es el catering que necesita el evento del año

Desde hace un tiempo, estás preparando la fiesta de cumpleaños de tu hermana. Este año quieres darle una sorpresa de una forma muy especial. Y aunque tienes todo bajo control, has de tener muy en cuenta los pequeños detalles. Eres consciente que organizar un evento para tantos amigos y familiares no es fácil pero, con buenas ideas y los mejores profesionales, conseguirás alcanzar el éxito. Tu hermana se merece todo y tú, como organizadora y anfitriona, sabes que hay dos aspectos que no pueden fallar en esta celebración. Conoces muy bien a tu hermana y sabes que para ella el estar rodeada de todos sus seres queridos es un punto crucial, pero también la selección de platos para el convite.