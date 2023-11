Despídete de la 'air fryer': el motivo de los expertos para sustituirla para siempre

Según el punto de vista de la especialista en nutrición, la freidora de aire "tarda más, el tamaño del aparato condiciona las raciones y no sirve para todos los productos". Además del tiempo que dedica este electrodoméstico a cocinar los alimentos, la experta también ha querido poner el foco en otro asunto: "Depende de qué solamos cocinar en casa. Si como muchos fritos, pues te va a ayudar a disminuir la cantidad de aceite, pero si no comes muchos fritos y empiezas a dejar de cocinar al vapor o verduras frescas por meter cosas en el cacharro, pues no. Puede ser contraproducente".