La firma gallega nos felicita las fiestas con un corto de 42 minutos titulado 'O Night Divine' y dirigido por Luca Guadagnino. ¡Y tienes que verlo!

SILVIA VÁZQUEZ

Películas navideñas hay muchas, pero probablemente nunca habías imaginado que uno de los títulos que añadirías a tu lista para ver en estas entrañables fechas (a poder ser, con un chocolate caliente en la mano y la mantita bien cerca) fuera obra de Zara. Sin embargo, son momentos de grandes cambios en Inditex y esta ha sido precisamente la grata sorpresa que la marca nos ha brindado hace tan solo unas horas al presentar su corto 'O Night Divine'.

Dirigido por el aclamado Luca Guadagnino ('Call me by your name', 'Suspiria', 'Cegados por el sol'...) y con un guion escrito por Michael Mitnick, el filme puede verse a través de la 'app', la web y el canal de YouTube de Zara y nos traslada a un lujoso hotel de St. Moritz, donde las vidas de cinco personas se cruzan mágicamente en un nevado día de Nochebuena dando lugar a una alocada noche de extravagantes aventuras y alegres celebraciones.

"A las puertas del gran hotel, Hugo pide limosna mientras toca una canción con su guitarra", nos adelanta la sinopsis. "Tiene frío, no cabe duda de que hace tiempo que no toma un plato caliente ni tiene un sitio en el que dormir decentemente. Como todos los días, Hugo ve llegar el autobús del que siempre se baja Sofía, la mujer de la que está enamorado. Ella llega al hotel para hacer su turno y pasa por delante de Hugo sin reparar en él. Mientras, unos huéspedes se registran en el mostrador".

Esta inesperada producción cuenta además con la participación de rostros conocidos del cine como John C. Reilly ('Chicago', 'Gangs of New York') o Alex Wolff ('Hereditary') y modelos como Hailey Gates, Samia Benazzouz o Chloe Park. Por su parte, la música corre a cuenta del compositor español Alberto Iglesias, ganador de 11 premios Goya y dos veces nominado al Oscar; y Arseni Khachaturán es el director de fotografía del proyecto.

La nueva era de Zara

Aunque no tomará las riendas de la empresa hasta abril, el reciente nombramiento de Marta Ortega como presidenta de Inditex ya está dando sus frutos. Al fin y al cabo, la hija de Amancio Ortega lleva tiempo siendo una pieza clave en las decisiones para reforzar la imagen de marca del grupo afincado en Arteixo.

Y, en el caso de Zara, la ejecutiva lo ha llevado a cabo en los últimos meses colaborando con personalidades destacadas de diferentes ámbitos, como la maquilladora Diane Kendal, con quien se aliaron para crear en primavera su línea de maquillaje; o los fotógrafos de moda Steven Meisel o Mario Sorrenti, quienes firman algunas de sus campañas de este año.

En este contexto, que la firma haya recurrido a Guadagnino para la creación de este particular 'christmas' navideño supone un paso más en esta profunda transformación de Zara, que poco a poco se está alejando de la imagen de marca 'low cost' a base no solo de propuestas estéticas innovadoras y colecciones premium, sino también de la diversificación de mercados (moda, cosmética, papelería...) y la apuesta por una tecnología puntera que abarca desde la apertura de tiendas respetuosas con el medio ambiente hasta el lanzamiento de una colección de moda en el metaverso.