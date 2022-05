La actriz británica Yasmin Finney empezó como influencer en TikTok, nos dejó el corazón blandito con la serie ‘Heartstopper’ y acaba de fichar para la nueva temporada de ‘Doctor Who’. Ha nacido una estrella.

Si (como todo el mundo) has caído bajo el encanto de ‘Heartstopper’, la serie teen, queer, romántica y luminosa que está arrasando en Netflix, seguro que te has fijado en ella: Elle, la chica transgénero que es el corazón sabio y generoso del grupo de amigos del protagonista, Charlie. La actriz de 18 años que la interpreta, la británica Yasmin Finney (que, como su personaje, es trans) se ha convertido en toda una estrella en ascenso: acaba de anunciarse que encarnará a uno de los personajes clásicos de la serie británica por antonomasia, ‘Doctor Who’. Pero ¿quién es, en realidad, esta jovencísima actriz convertida en icono de aceptación, diversidad y estilo?

La vida de Yasmin, al igual que la de Elle, no ha sido siempre fácil. Como el personaje al que interpreta en ‘Heartstopper’, sufrió acoso en el colegio cuando se identificó como queer (ni siquiera sabía entonces que era trans). Se cambió de centro escolar, transicionó, sufrió más bullying y decidió no dejarse acobardar. Hija de madre soltera, encontró en la fortaleza de su progenitora la determinación que necesitaba para afirmarse en su identidad. También le ayudaron los vídeos que hacía en TikTok (a pesar de las burlas de los inevitables trols), sobre cómo era crecer en Manchester siendo transgénero y negra. Su relato, honesto y valiente, se hizo viral: algunos de sus vídeos llegaron a los 12 millones de visitas. Y mientras, Yasmin buscaba su sitio. Quería ser actriz y aunque participó en teatro local y universitario, no tenía mucha fe en su éxito. Al fin y al cabo, ¿quién iba a contratar a una adolescente negra y trans que vivía en una ciudad de provincias?

Hace un año, Yasmin creyó que había llegado su momento: la ficharon para protagonizar la comedia romántica ‘What if?’, el debut como director del actor estadounidense Billy Porter (‘Pose’). Una película con visibilidad, un personaje transgénero, saltar el charco… Por desgracia, no fue posible conseguirle el visado, debido a las restricciones de viaje debidas al Covid, y Yasmin tuvo que renunciar a su primer papel protagonista, que recayó en otra joven transgénero, Eva Reign.

Pero la suerte estaba a la vuelta de la esquina, y llegó gracias a esos vídeos de TikTok que algunos consideraban ridículos: sus seguidores le hablaron de un casting abierto para una serie basada en unos cómics de culto, en la que había un personaje transgénero y de color. Y el resto fue historia: cuando Yasmin descubrió a Elle, dice, se descubrió a sí misma. Era perfecta para el personaje. Y los productores pensaron lo mismo. Yasmin pasó a formar parte de esta producción británica llamada ‘Heartstopper’ llena de novatos como ella, en la que las estrellas eran la oscarizada Olivia Colman y Kit Connor, que acababa de interpretar a la versión infantil de Elton John en ‘Rocket Man’.

‘Heartstopper’ era un homenaje a la comunidad queer: personajes adolescentes que se descubren gays, bisexuales o transgénero en una historia de amor llena de luz, ternura, candor y optimismo vital, todo lo contrario a la manera en que suele representarse la realidad queer en series y películas. Yasmin abrazó el proyecto con entusiasmo y el karma le devolvió su esfuerzo con creces. ‘Heartstopper’ se ha convertido en una serie fetiche para jóvenes de todo el planeta, y el apoyo de todo el equipo a la comunidad LGTBIQ+, pertenezcan a ella o no, ha sido conmovedor (el último detalle: los jóvenes actores y actrices pidiendo en redes que haya un globo ‘Heartstopper’ en el desfile del orgullo gay de Londres, al que todo el reparto quiere asistir). Y el carisma (y el estilazo; los peinados y los outfits de Elle son objeto de deseo) que Finney ha transmitido al personaje de Elle han sido cruciales para este éxito.

Y es que ‘Heartstopper’ es una serie pensada para llegarnos a todos al corazón, pero sobre todo a los integrantes del colectivo LGTBIQ+, y es muy cuidadosa con los detalles sensibles. Otros relatos sobre la adolescencia trans (‘Euphoria’, por ejemplo) inciden en lo desgarrador de la experiencia, el rechazo social a los jóvenes trans y los ambientes sórdidos. El arco argumental de Elle se centra en su nueva vida, en las amigas que hace en su nuevo colegio y en su incipiente crush con su amigo de toda la vida, Tao (habrá más al respecto en las ya confirmadas temporadas 2 y 3 de la serie). Algunos espectadores ni se darán cuenta de que Elle es transgénero: solo se dice de ella que se ha cambiado del colegio de chicos al de chicas, y se pone mucho cuidado en ni siquiera mencionar su nombre masculino original (lo que en la comunidad trans se conoce como necrónimo o deadname). Solo en el penúltimo episodio de la serie se produce una conversación en la que Elle confiesa que sufrió bullying al salir del armario.

Y, para Yasmin, esto es solo el principio. Hace apenas unos días, se anunció que entraba a formar parte del club más exclusivo de los actores británicos: el reparto de ‘Doctor Who’. Yasmin encarnará a Rose Temple-Noble, un personaje que ha despertado ya toda clase de especulaciones entre los whovians (¿es la mujer que fue compañera del Doctor encarnado por David Tennant en 2005? ¿Es su hija? ¿Es una alienígena?). Y el papel le llegó, precisamente, a través del director de ‘Heartstopper’, Euros Lyn, colaborador habitual de la serie hace una década.

Finney no es la primera actriz transgénero de la serie (a Bethany Black, en 2015, le corresponde esa primicia), pero su popularidad, sin duda, hará mucho por la visibilidad del colectivo, y más aún teniendo en cuenta que el 14º doctor será Ncuti Gatwa: un joven actor británico de origen ruandés que será la primera persona negra que encarna al carismático doctor y que seguro que te suena por otra serie que hizo mucho por la diversidad y la inclusividad, ‘Sex education’. Finney ha comentado con una sonrisa lo duro que será tener que responder ahora ante dos comunidades de fans: el de ‘Heartstopper’ y el de ‘Doctor Who’. Las cifras, de momento, parecen aprobarla desde ambos: la actriz que creía que una chica negra trans de Manchester nunca llegaría a nada cuenta ya con 1,7 milones de seguidores en TikTok y 1,3 millones en Instagram.