La actriz Naomi Ackie encarna a la carsimática artista

Noelia Murillo

¿Fue Whitney Houston la mejor voz de su generación? No hace falta ser un experto en música para ratificar que esa afirmación no va mal encaminada. De hecho, los premios que alberga en u biografía demuestran que sí lo era, puesto que figura como la artista femenina más galardonada de todos los tiempo, de acuerdo con muchas firmas de la crítica musical e, incluso, el Libro Guiness de los Récords. Las ventas de sus discos se multiplicaban a diario y sus canciones aún hoy siguen siendo algunas de las más reproducidas en las radios de todo el mundo.

Lamentablemente, todo lo bonito de la fama, como el detalle de que fue la protagonista de una de las cintas más taquilleras de los años 90, 'El guardaespaldas', también tiene su lado negativo y, a su vez, el más desconocido. Puede que una combinación de ambas (o, al menos, así lo esperamos ver) sea lo que contenga el biopic de la artista, que recibe el título de una de sus canciones más populares, 'I Wanna Dance With Somebody'. Hemos tenido la oportunidad de ver el adelanto oficial de este largometraje y hemos comprobado que promete ser de lo más interesante.

El largometraje está dirigido por Kasi Lemmons ('Harriet: En busca de la libertad) y cuenta con Naomi Ackie en el papel principal, el de la cantante. Si te suena de algo al ver las primeras imágenes de la cinta probablemente sea porque la recuerdes de 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' o 'Small Axe', ya que fue la protagonista del episodio 'Education', en la miniserie de Steve McQueen. Asimismo, ha participado en otros proyectos y series como 'Master Of none' y 'The End Of The Fucking World'.

Concretamente, Ackie se meterá en la piel de la artista de 'I Will Always Love You' (recordemos que se trata de una versión, que no de la canción original, compuesta e interpretada por la maravillosa Dolly Parton) desde su juventud, cuando se dejó ver en un coro de Nueva Jersey. A continuación, se puede ver cómo la joven, de casualidad, acaba cantando delante de un pequeño grupo de personas, que se multiplica hasta los cientos y miles de asistentes conforme va adquiriendo popularidad.

En teoría, la cinta pretende descubrir a la Whitney que nunca antes hemos conocido y, por el momento, parece que va a ser épico. No obstante, esperemos que que no se trate de una película coloreada y decorativa. Por el momento se sabe que en el reparto también se encuentran actores como Tamara Tunie, Clarke Peters, Ashton Sanders o Stanley Tucci. No obstante, hasta el próximo 21 de diciembre no podremos reencontrarnos con la artista a través de su película. ¡Qué nervios!