Nuevos personajes y nuevas tramas se incorporan a esta serie, una de las de mayor éxito de Netflix.

Julia García

Se acabó la espera. Casi diez meses después de que viera la luz la cuarta temporada de Élite llegan los nuevos capítulos. La quinta entrega estará disponible al completo a partir del 8 de abril en Netflix, lo que significa que no hay excusa para no pegarse un buen maratón de tu serie favorita aprovechando la Semana Santa.

Eso sí, antes de hacerlo hay varios detalles que debes tener en cuenta si no quieres que te pillen desprevenida, sobre todo porque después de todo el tiempo que ha pasado entre unos episodios y otros conviene refrescar un poco la memoria sobre en qué punto está el colegio de Las Encinas en el 2022. Allá vamos.

Todo lo que pasará

"El inicio de otro semestre en Las Encinas trae consigo nuevos triángulos amorosos, nuevos estudiantes, nuevas normas... y un nuevo misterio", apuntan desde la plataforma como sinopsis. A lo largo de los 8 episodios podremos ver (alerta, spoilers si no has visto la cuarta temporada) cómo transcurre el romance entre Mencía y Rebeca, en qué queda la relación entre Samu y Ari, qué consecuencias tiene lo ocurrido con Armando y qué futuro le espera a Philippe tras su confesión. Un canto a la libertad y a despedir las normas que seguro trae consigo muchas sorpresas.

Unos se van... y otros llegan para quedarse

Aunque había dudas sobre el futuro de Guzmán y Ander, parece que se confirma que ninguno de los dos estará en la quinta temporada de Élite. Las salidas de Miguel Bernardeau y Aron Piper se notarán pero, para tratar de compensar, llegan dos fichajes: André Lamoglia, un actor brasileño que encarna al hijo de un jugador de fútbol llamado Iván; y Valentina Zenere, una actriz y modelo argentina que se encargará de dar vida a Isa, una influencer sin pelos en la lengua. Tan solo Omar y Samuel –interpretados por Omar Ayuso e Itzan Escamilla– permanecen del reparto original junto con las incorporaciones de los últimos años entre las que destacan Georgina Amorós y Claudia Salas. Al reparto sabemos que se unirán también de cara a la sexta entrega Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Alex Pastrana, Carmen Arrufat y Ander Puig.

¿Y después?

"Élite es un universo al que siempre quiero regresar. Como creador y como espectador. Me estimula, me reconforta, me anima. Y la quinta temporada nos ha quedado tan estupenda, tan viva, que sé que voy a regresar a ella más de dos y de tres veces. Es una fiesta para los sentidos. La vais a gozar", ha dicho el creador de esta serie, Carlos Montero, que de momento tiene acordada una sexta temporada para satisfacción de su legión se seguidores.