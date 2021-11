El nuevo videoclip de Taylor Swift está dirigido por Blake Lively y está lleno de lookazos

Para la promoción de su canción 'I bet you think about me', la artista ha contado con la que fuera protagonista de 'Gossip girl' como directora de este cortometraje del que podemos hacer múltiples lecturas.

Julia García

Menos de una semana después de que Taylor Swift presentara el cortometraje de 14 minutos y 55 segundos protagonizado por Sadie Sink ('Stranger Things') y Dylan O'Brien ('The Maze Runner') al que ponía música con su tema 'All Too Well',y justo cuando acaba de ver la luz la reedición de su disco 'Red' que inicialmente publicó en el año 2012 cuando aún no era dueña de sus composiciones, la artista ha vuelto a sorprendernos.

Sus altas dosis de creatividad no podían (ni merecían) ser guardadas de modo que ha decidido plasmarlas en 'I bet you think about me', la canción que entona junto a Chris Stapleton cuyo videoclip es una de esas piezas audiovisuales de obligado visionado. Está escrito y dirigido por Blake Lively, quien debuta detrás de las cámaras para narrar una especie de comedia romántica millenial en la que la que está muy presente el sentido del humor irónico de la eterna Serena Van der Woodsen de 'Gossip girl' al tener como contexto la boda de un exnovio que, en este caso, está interpretado el papel por el actor de Whiplash, Milles Teller.

Pero no solo es apasionante la manera en la que se ha contado narrativamente hablando el tema que tiene estrofas como "Ahora que terminamos y se acabó, apuesto a que no podías creer cuando te diste cuenta de que soy más difícil de olvidar de lo que era irme. Y apuesto a que piensas en mí", sino que también cuenta con una imagen de lo más potente gracias a la iluminación y elección del vestuario de la cantante.

Con el rojo y el blanco como únicos protagonistas, a lo largo de casi 6 minutos y medio que dura el video se puede ver a Taylor Swift con looks muy diferentes ideados por su estilista, Joseph Cassell Falconer. Él es quien se ha encargado de elegir desde el traje de botones de chaqueta corta y pantalón ajustado que luce con gorro a juego en los primeros fotogramas hasta el dos piezas ancho con el que aparece empoderada dando un discurso a los novios a modo de brindis, pasando por el ajustado vestido de mangas inspiradas en grandes claveles diseñado por Tadashi Shoji con el que se zampa parte de la tarta nupcial a bocados y la pieza floral que acompaña de un tocado y guantes cuando la artista juega en el video con las invitadas más pequeñas al enlace.

Los dos estilismos más destacados son los que quedan reservados para final. Dos diseños idénticos salidos del taller de costura de Nicole + Felicia que han llevado más de 1200 horas de trabajo hasta conseguir que los vestidos de escote corazón y voluminosa falda con 2.500 flores de tul y organza de diferentes tamaños y formas cosidas a mano sobre ella resultaran exactos, uno en blanco y otro en rojo, para ser lucidos en dos momentos muy diferentes del videoclip.

Todo un despliegue de glamour que también queda presente en el vestido de la verdadera novia, cuyo vestido también está hecho a medida para la ocasión por Nicole+Felicia, un papel que interpreta la actriz y modelo Keleigh Sperry Teller, con quien Milles Teller está casado en la realidad desde hace tres años.