La actriz comparte protagonismo con Ricardo Gómez (‘Cuéntame’) en esta película sobre los nazis que se ocultaban en el Levante español ambientada en los 80.



Rosa Gil

Vicky Luengo está viviendo su año dorado. Tras convertirse en la actriz del año con su policía chunga y honesta a toda costa en ‘Antidisturbios’ (no lo decimos solo nosotros, también el Premio Ondas que acaba de llevarse al respecto), nos encontramos a la actriz mallorquí en todas partes, como si fuera nuestra ex y no estuviéramos en Madrid. ‘Madres’, la serie coral que estrenó en plena pandemia, va ya por su tercera temporada; está de gira con la obra teatral ‘Principiantes’, lo último de Andrés Lima; ha estrenado ‘Chavalas’, una película sobre la amistad que hace que todo merezca la pena, protagoniza uno de los capítulos de la serie ‘Historias para no dormir’ (Amazon Prime, 5 de noviembre), basada en la famosa serie de terror de Chicho Ibáñez Serrador, y el 29 de octubre estrena ‘El sustituto’, una película vintage sobre cazadores de nazis ambientada en España, la tendencia sorpresa de este otoño (sí, te estamos mirando a ti, ‘Jaguar’).

En ‘El sustituto’, que Luengo rodó en plena fiebre de ‘Antidisturbios’, Ricardo Gómez (el ya no tan pequeño Carlitos de ‘Cuéntame’) interpreta a un joven pero curtido policía madrileño que llega a Denia (Valencia) para sustituir a un inspector que ha sido asesinado. Su investigación del crimen le lleva a un descubrimiento asombroso: allí, en plena Costa Blanca, vive tranquilamente un grupo de ancianos nazis, buscados en todo el mundo y los que nadie importuna. En medio de toda esta situación digamos problemática, Luengo interpreta a una doctora que ha logrado ascender contra viento y marea en el hospital en que trabaja y que sabe que hay algo extraño en la muerte del inspector. Ricardo y Vicky, que se conocieron en el set de ‘Cuéntame’ hace una década, son amigos íntimos (completan su pandilla televisiva Susana Abaitua, Nerea en ‘Patria’, y Alfonso Bassave, ‘Antidisturbios), además de compañeros de reparto y, avisamos ya, esa cercanía se nota en pantalla.

‘El sustituto’ está basada en hechos reales (existió, efectivamente, una comunidad de nazis que envejeció tranquilamente en la costa valenciana), y parece ser que el concepto “nazis en España” es tendencia en nuestras pantallas otoñales (con permiso, naturalmente, de ‘El juego del calamar’). La serie ‘Jaguar’ (Netflix), ambientada en los años 60, también explora la ficción de un grupo de cazadores de nazis español en un marco real: la España de Franco fue la ruta de huida para muchos alemanes en busca y captura en todos los países aliados europeos (está todo lleno de Charlies, que diría Sylvester Stallone en otros tiempos).

En ‘El sustituto’, Luengo interpreta a una doctora dispuesta a todo, y tiene una experiencia indudable en personajes fuertes. Su inspectora Urquijo se nos ha quedado grabada en la retina, tanto por su tenacidad como por ser el único papel femenino relevante en el reparto mayoritariamente masculino de ‘Antidisturbios’, y destacar como la más dura de todos. Pero no es el único registro de esta intérprete, capaz de dotar a su rostro menudo de una expresividad inmensa, ya sea intensidad reconcentrada, melancolía, dolor o inocencia. Antes, la vimos como la embarazada drogadicta de ‘Madres’, dando la réplica a Belén Rueda y Aida Folch, y muchos contemporáneos suyos la recordarán como Ari, la adolescente conflictiva de la serie ‘La pecera de Eva’. De hecho, aunque su rostro se haya hecho viral en los últimos meses, Vicky Luengo lleva años entre nosotros: ‘Hospital central’, ‘La riera’, ‘Secretos de Estado’, ‘El pacto’, ‘Cuéntame’...

De su vida privada, eso sí, se sabe más bien poco: comparte fotos de sus amigos en Instagram y habla, sobre todo, de trabajo (estrenos, festivales, felicitaciones a compañeros de reparto, rodajes…). Pero muy rara vez menciona su vida personal; la última, tal vez, fue a cuenta del acoso callejero que sufrió por parte de un grupo masculino el pasado mes de julio (en los últimos días, eso sí, se la ha visto compartiendo mesa y mantel con Dani Rovira). Vicky Luengo es una de nuestras actrices más prometedoras del país y no nos cabe duda de que brillará más aún en futuras alfombras rojas. Además de ‘El sustituto’, Luengo protagoniza el episodio ‘El doble’, de la muy esperada ‘Historias para no dormir’, el remake de la famosa serie de Chicho Ibáñez Serrador y en el que le dirige su admirado Rodrigo Sorogoyen (‘Antidisturbios’). También la veremos al frente de ‘Suro’, la opera prima de Mikel Gurrea, sobre una pareja a punto de tener su primer hijo que se muda al campo para ponerse al frente de una plantación de alcornoques. Y esto no ha hecho más que empezar. Esperamos grandes cosas de ella.