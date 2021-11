Sí, el vestido de la venganza de Lady Di también aparecerá en The Crown

En una de las imágenes filtradas del rodaje de la serie puede verse a la actriz Elizabeth Debicki enfundada en un icónico diseño como el que en su momento lució la princesa Diana.

María Aguirre Álvarez

Mientras medio mundo digiere todavía El juego del calamar y otro tanto se emociona con La asistenta, donde brillan Andie MacDowell y su hija, Margaret Qualley, el rodillo Netflix no para en el presente y ya trabaja en el futuro más inmediato con dos de sus buques insignia: Stranger Things, de la que acaba de estrenar el tráiler de la cuarta temporada, y The Crown, su serie más reconocida por la crítica, que está en pleno rodaje de la quinta temporada, en la que Elizabeth Debicki tomará el relevo de la hipnótica Emma Corrin como Lady Di.

Como es habitual en este tipo de rodajes mediáticos se han filtrado imágenes del mismo y no son cualquier cosa porque las fotos confirman que en los nuevos capítulos de la serie aparecerá una réplica del conocido como "vestido de la venganza", uno de los little black dress más famosos de la historia de la moda.

Se trata de un vestido gasa con los hombros al aire firmado por la diseñadora griega Christina Stambolian que Diana de Gales llevó en una gala benéfica organizada por Vanity Fair para la Serpentine Gallery en los jardines de Kensington en 1994 junto con unos tacones de seda Manolo Blahnik. El lookazo no es uno más dentro de la larga lista de estilismos para la historia que nos dejó la princesa de Gales, sino que se trata del día en el que contraprogramó a su marido, que esa misma noche confesó televisión que había sido infiel durante su matrimonio.

El periodista Jonathan Dimbleby le hizo la pregunta del millón a Carlos de Inglaterra en el programa documental de la cadena privada ITV 'Charles: The Private Man', a lo que el hijo de la reina Isabel II respondió lo siguiente afirmativamente: "Fui fiel hasta que tuve claro que nuestro matrimonio estaba irreparablemente roto. Lo que me ha pasado a mí le ha ocurrido a la mitad del país".

Cuentan las fuentes de la época que Diana de Gales no pensaba acudir a aquella gala benéfica en Londres pero al enterarse de lo que se iba a emitir para todo el país aquella noche cambió de opinión. Y lo hizo por partida doble porque no solo aceptó la invitación para asistir al evento de etiqueta, sino que decidió ponerse el vestido negro de Stambolian que según la creadora griega Diana había comprado tres años antes, en 1991, en vez de un diseño de Valentino que según publicó la prensa entonces era su primera opción.

Ese fue el tiempo que tardó la madre de los príncipes Guillermo y Enrique en estrenarlo, al menos en público, y lo hizo a lo grande, exponiendo su lado más sexi. Hasta se pintó las uñas de color rojo, cosa muy extraña en ella. Esta fue la forma de decirle al mundo de Diana cómo se sentía al mismo tiempo que se conocía la verdad sobre su matrimonio. Fue el look con el que se dio por hecho que Buckingham Palace ya no influiría ni siquiera en su forma de vestir en público.

El gran reclamo de la quinta temporada

Dado que la quinta temporada de The Crown avanza en el tiempo hasta el período de la ruptura definitiva del matrimonio de Carlos y Diana, el "vestido de la venganza" no podía faltar en el desarrollo de los nuevos capítulos, y efectivamente no será así porque las fotos de Elizabeth Debicki con un look calcado al que lució el personaje que interpreta en la serie de Netflix lo confirman.

Así que del mismo modo que en la cuarta temporada la réplica (no exacta en ese caso) del vestido de novia de Elizabeth y David Emanuel se convirtió en uno de los grandes reclamos de The Crown en sus vídeos promocionales aunque luego fuera el jersey rojo con estampado de ovejas la prenda más viral de la temporada, en la quinta temporada es el "vestido de la venganza" uno de las primeras grandes razones que explican por qué no debemos perdernos la continuación de la serie cuando se estrene el año que viene su nueva temporada, en la que todo serán caras nuevas en el elenco.

Además de la citada Elizabeth Debicki como Diana, Dominic West interpretará al príncipe Carlos, Imelda Staunton a la reina Isabel II, Jonathan Pryce al duque de Edimburgo y Lesley Manville a la princesa Margarita. Además, también se sabe que Khalid Abdalla es el elegido para dar vida a Dodi Al-Fayed, pareja de Diana de Gales y el hombre que perdió la vida en el mismo accidente en el que murió la princesa de Gales en París el 31 de agosto de 1997.