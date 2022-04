La gran diva de 'Kill Bill' y 'Pulp Fiction' abandona el cine para reinar en la tele. Lo borda en 'Super Pumped: La batalla por Uber' (Movistar Plus+). Está inmensa y lo sabe.

Ester Aguado

Aparece, impecable, al otro lado de la pantalla, dejando ver gran parte del salón de su casa de Nueva York, tan elegante como ella. No sabría decir si es tímida o seria, lo cierto es que impone y eso que la tecnología impide medirnos en persona con esta bostoniana de 1,80 de altura y mirada gélida. Pronto cumplirá los 52 pero, salvo por esas pequeñas patas de gallo alrededor de los ojos (no, no se ha retocado), no los aparenta. Desde que coprotagonizó la serie de Netflix 'Chambers' (2019) -de misterio, con mucha personalidad y bastante energía femenina-, llevaba un par de años sin salir en televisión. En 2012 había recibido una nominación a los Emmy por su papel en 'Smash'(NBC), y después la vimos en 'The Slap' (2015) e 'Imposters' (2018). Ahora podemos volver a disfrutar de su reconocible esencia en 'Sospechosos', el thriller de Apple TV y en 'Super Pumped: La batalla por Uber (Movistar Plus+), en la que encarna a la gran Arianna Huffington. Aquí despliega su complejidad interior, su inteligencia y su magnetismo. Hablamos con ella.

UN PERSONAJE REAL

Interpretar a alguien vivo resulta complicado, no hay espacio para la imaginación y sí para las comparaciones: "Arianna Huffington ha sido parodiada muchas veces y por grandes comediantes. Estoy segura de que ella aprecia esos esfuerzos por caracterizarla porque es una persona muy segura de sí misma y muy inteligente. Una de las cosas que pensaba mientras la escuchaba y la estudiaba es que debía sentirse un poco sola, porque siempre es la persona más inteligente en todas las habitaciones. Su vocabulario triplica el de cualquier persona de habla inglesa. Y el inglés es solo uno de los varios idiomas que habla. Es una persona a la que respeto y tiene una historia personal increíble. Es ambiciosa y tiene corazón, es una marca de fuego en el periodismo. La he conocido, y me gusta: es controvertida, es una rompedora de muros, es muy atrevida e increíblemente brillante. Ella es muy, muy audaz. No creo que yo haya conseguido retratarla tan bien. Siento que es difícil hacerle justicia, la verdad".

SOBRE SILICON VALLEY

"Aprendí que el mundo de la tecnología se parece mucho a una película de la mafia, con sus luchas de poder. Interpretando a Arianna Huffington comprobé, una vez más, que se juzga con más facilidad a las mujeres en posiciones de poder que a los hombres. Que cualquier mujer inteligente, ambiciosa y poderosa siempre es vista como manipuladora. Si un hombre está en situación de poder se espera que sea manipulador, porque forma parte del juego, pero cuando es una mujer, todos sospechan de sus acciones. Como mujer, me tomé muy en serio interpretar a una mujer de negocios en la vida real."

UN GUION DE LUJO

"Brian Koppelman y David Levien (creadores también de la serie 'Billions') hicieron un trabajo fantástico explorando el material desde el punto de vista de algunas mujeres relevantes en la historia. Creo que los personajes femeninos en la serie son excepcionalmente fuertes. Había muchas mujeres en la sala de guionistas, algo importante dada la cultura tóxica que se respiraba en Uber. La serie te muestra las entrañas de la marca y también explica que Travis Kalanick (fundador de Uber) no es un estafador, si no alguien que propició el nacimiento de todo un sector. ¿Quién no ha utilizado Uber? Lo que está claro es que la responsabilidad es global, es una responsabilidad cultural cuando llevamos algo a nuestros bolsillos, a nuestros teléfonos, a nuestras vidas, y no sabemos el precio de llevarlo allí. Me alegra que haya una serie de televisión que presente cuál es el coste de todo eso, y por qué es una idea tan mala".

NO JUZGAR

"Es muy importante no juzgar a los personajes que interpretas. Esa es una de las cosas que me gusta de la actuación: ponerme en la piel de una variedad tan amplia de personas. También creo que todos llevamos dentro algo básico y primario de los animales: el querer tomar y conseguir lo que quieres, y a quién le importa lo que eso signifique para los demás. De hecho, es probablemente la razón por la que nuestra civilización se está derrumbando (risas), porque cada vez actuamos más así".

A VUELTAS CON TARANTINO

El realizador será el narrador en off de esta historia de Uber. Él y Uma estuvieron enfrentados durante muchos años, porque la obligó a rodar una escena sin especialista en 'Kill Bill: Volumen 1' (2004) y ella tuvo un accidente grave con un coche. Esto, sumado a la vinculación profesional de Tarantino con el ahora encarcelado Harvey Weinstein, a quien acusó de acosarla sexualmente sin que el director la tomara en serio, provocó un distanciamiento que parecía definitivo. Tarantino contrató a la hija de Uma, Maya Hawke, para un papel destacado en 'Érase una vez en Hollywood', su última película y parece que las tensiones han acabado. "Kill Bill fue precursora del cine de acción femenino y abrió las puertas a ‘Wonder Woman’ o ‘Capitana Marvel’. Fue una corrección que debíamos haber logrado hace mucho tiempo, porque tengo una hija de 20 años que ve mucho cine y televisión (también ha trabajado en 'Stranger Things' y pronto aparecerá en 'Asteroid City'). Me alegra que hoy tenga muchas más oportunidades de trabajar con muchas más mujeres. ¿Sabes que rodé 'KIll Bill' solo tres meses después de haber tenido a mi segundo hijo, Levon y tuve que entrenar fuerte mientras aún le estaba dando el pecho? Me sorprendió que pudiera usar tantas pesas; después de tener a mi hijo, tuve mucha más fuerza todavía".

CINE O TELEVISION

"Cuando ruedas una película, tienes un cuerpo narrativo único, con introducción, nudo y desenlace, con lo que es algo finito. En el caso de esta serie, me dejaron leer todos los guiones antes de empezar a rodar, lo que resultó muy útil porque si tienes que encarnar a alguien que no sabes bien quién es y hacia dónde va a ir... resulta muy complicado. Me quito el sombrero ante los actores que salen a rodar sin saber el futuro de su personaje".

SOBRE 'SOSPECHOSOS'

En este thriller, en el que se enfrenta al secuestro de su hijo y al posterior juicio mediático por ser una empresaria exitosa a la que se se le acusa de no cumplir sus obligaciones como madre, Uma encarna a Katherine Newman. "Me gustó darle vida porque es fuerte, inteligente, centrada, aunque es un poco fría emocionalmente. Es una mujer de negocios comprometida con gran ambición. Y eso me parece muy positivo. La rodamos justo antes de que apareciera una vacuna con el COVID, así que fue aterrador volver a trabajar. Pero hubo un gran nivel de camaradería, de apoyarnos y ser responsables: no salíamos ni a cenar para no poner en riesgo a los otros. Así que fue una experiencia más intensa de lo normal".

REINA DE LA TELE

"Cuando yo era jovencita, miraba mucha televisión. Era todo lo que quería hacer. Me acuerdo que mi padre -Robert, profesor de Columbia, el primer occidental imbestido monje budista- solía decirme lo caliente que dejaba el televisor por mirar tanto. Después paré de ver televisión y justo ahora, en los últimos años encontré los maravillosos trabajos que hoy empujan tantos límites que nos llevan a ser adictos a ver series, sin parar. Veo muchísimas cosas con mi hijo Levon -que debutará como actor en la cuarta temporada de 'Stranger Things'-, como 'Homeland'." En @umathurman, la actriz cuelga fotos y vídeos de sus tres hijos.

TODO EL CAMINO

"¿El episodio más importante de mi carrera? En realidad no sé si hubo alguna experiencia más importante que otra. Me encantaría darte una respuesta, pero creo que mi carrera es una cadena de coincidencias mágicas, incluyendo las que salieron mal, porque probablemente me llevó a hacer algo bueno. Es la curva de aprendizaje que todos necesitamos. Y si tuviera que definir lo más importante de mi profesión te diría que es todo el camino recorrido, la ruta entera".

MÁS COMEDIA

"Con el paso del tiempo, he cambiado el estilo de personajes que me gusta interpretar. Puedo decir que me gusta mucho más la comedia que el drama. Pero, en realidad, soy la clase de persona que se entusiasma con cualquier estilo de trabajo. Y odio decepcionar a la gente, pero 'Kill Bill Volumen 3 no es un proyecto que vaya a pasar en un futuro cercano. De momento, estaré en la secuela de 'Stargirl' (Disney) interpretando a Roxanne Martel, una estrella de la música".

VÍCTIMA DE WEINSTEIN

La ganadora al Globo de Oro como Mejor actriz (2003), firme defensora de la legalidad del aborto -acaba de confesar en The Washington Post que pasó por uno en Alemania cuando era muy joven, al quedarse embarazada de un hombre mayor; ahora tiene tres hijos-, denunció los abusos que sufrió por parte del productor en 2018, un año después de que salieran a la luz los primeros casos.