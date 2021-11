El diseñador Tom Ford critica 'House Of Gucci': "El resultado, lamentable"

El diseñador de moda cree que la última película de Ridley Scott "es un culebrón nocturno"

Noelia Murillo

'House Of Gucci', que ha llegado a las salas españolas como 'La casa Gucci', era una de las películas más esperadas del año. Junto con 'Spencer', la película dirigida por el realizador chileno Pablo Larraín, esta última de Ridley Scott se posiciona como una de las favoritas de cara a los próximos Oscar.

No faltan motivos para creerlo: cuenta con un reparto de lujo, encabezado por Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto o Salma Hayek; su director es una leyenda viva del séptimo arte, la historia presenta altas dosis de misterio y morbo a partes iguales, puesto que habla de traición y asesinato. En definitiva, cuenta con los ingredientes necesarios para convertirse en un gran éxito.

Todo apuntaba a que lo iba a ser, debido al gran despliegue de premieres con las que ha contado. En ellas, hemos visto a una espectacular Lady Gaga con uno de sus diseños más recordados (firmado, lógicamente, por Gucci) en color morado, así como uno de los escotes más favorecedores del año, que se atrevió a llevar Salma Hayek con otro vestido de dicha firma.

Sin embargo, no todo iba a ser un baño de masas enloquecidas con esta historia. Como todo, cuenta con su parte negativa o, al menos eso creen dos de las personas que protagonizaron lo que se cuenta en la gran pantalla. Por un lado, Patrizia Reggiani, esposa de Maurizio Gucci y quien ordenó su asesinato, que criticó a la cantante de 'Bad Romance' por no haber contado con su testimonio para preparar su personaje.

-Lady Gaga responde a Patrizia Reggiano tras las críticas por su papel en 'House Of Gucci'

-El armario de Lady Gaga para 'House Of Gucci'

Por otro, y más recientemente, Tom Ford. Para muchos, este nombre les sonará por dos grandes películas en las que firma como director, 'Animales nocturnos' y 'A Single Man'. Otros, sin embargo, atribuyen este nombre al mundo de la moda y lo cierto es que ni un ambo ni otro se equivoca. Probablemente, Tom Ford sea uno de los personajes más completos de la historia popular, porque ha destacado en ambas artes.

Más allá de opinar sobre cómo ha visto la película de Ridley Scott en términos puramente cinematográficos, el diseñador ha querido hablar sobre algo que le compete directamente. Y es que, además de haber sido el director creativo de Yves Saint Laurent, también lo fue en su momento de Gucci y precisamente esta película habla de esos tiempos en los que él era uno de los protagonistas de la firma.

Interpretado en la cinta por Reeve Carney, para Tom Ford ni su personaje ni lo que se cuenta en 'House Of Gucci' se ciñe a la realidad. Así lo ha expresado en Air Mail, donde ha dicho que es "un culebrón nocturno a lo 'Dinastía'". Si bien es cierto que alaba el diseño de vestuario y la interpretación de algunos de sus actores, como Salma Hayek o Al Pacino, cree que el resultado no ha sido el esperado.

"El resultado, lamentable, es una historia en la que no nos identificamos con nadie", ha comentado, además de alertar de que ciertos episodios que se cuentan en la película realmente no sucedieron. Entre ellos, un brindis que comparte con Maurizio Gucci, interpretado por Adam Driver. “Las películas tienen una forma de convertirse en verdad en la mente de la gente, una realidad alternativa que con el tiempo borra la realidad de lo que fue”, ha puntualizado.

Además, ha asegurado con cierta incredulidad que incluso se lo pasó bien viendo la película y a menudo no podía parar de reír. En realidad, el director de 'Animales nocturnos' no sabía si se trataba "de una farsa o de una apasionante historia de codicia", según ha escrito en este medio. “Estuve profundamente triste durante varios días tras ver 'House Of Gucci', una reacción que creo que solo sentiremos quienes conocimos a sus protagonistas. Me resultaba difícil captar el humor y tono 'camp' de algo tan sangriento. A veces era absurdo, pero al final fue trágico”, ha rematado.